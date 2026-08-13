"Одно окно" для ветеранов: в Тольятти объединят все службы помощи СВО

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая посетила Тольятти с рабочим визитом. В программе — совещание с руководством города, посещение действующих социальных учреждений и осмотр площадки под будущий единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Рабочий день начался с совещания в Администрации Тольятти. С главой города Ильёй Сухих и заместителем председателя Думы Тольятти Алексеем Степановым обсудили ключевые направления социальной поддержки населения и, в первую очередь, комплексное сопровождение участников СВО и семей защитников Отечества.

Отдельное внимание было уделено адаптации придомовых территорий под потребности бойцов, вернувшихся домой с тяжёлыми ранениями. Речь идёт о конкретных изменениях — от установки пандусов и расширения дверных проёмов до организации безбарьерных маршрутов во дворах.

"Для человека, который вернулся с передовой с тяжёлым ранением, дом должен стать местом силы, а не полосой препятствий. Наша задача — сделать так, чтобы каждый вернувшийся защитник чувствовал: его ждут, о нём заботятся, и среда вокруг него выстроена с уважением к его подвигу и его новым потребностям", — подчеркнул зампред городской Думы Алексей Степанов.

Министр также осмотрела новое помещение в Автозаводском районе Тольятти, где планируется открытие единого центра обслуживания участников СВО и членов их семей под эгидой государственного фонда "Защитники Отечества".

Просторные помещения позволяют объединить под одной крышей представительство самого госфонда, окна приёма Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, СРОО "Возвращение", Центра занятости населения, центра психологического сопровождения и реабилитации "Сердце воина", а также другие консультационные площадки для ветеранов спецоперации и их близких.

Инициативу поддержал главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, член постоянной комиссии по социальной политике Думы г. о. Тольятти Олег Сакеев. По его оценке, появление такого центра в крупнейшем районе города существенно повысит эффективность работы всех социальных служб и сделает процесс получения мер поддержки более удобным и качественным.

"Убеждён: этот центр станет центром настоящей комплексной поддержки участников СВО в Тольятти. Сегодня ветерану или его семье зачастую приходится обходить десятки кабинетов в разных концах города, чтобы собрать документы, получить консультацию психолога, оформить льготу или записаться на реабилитацию. Объединение всех ведомств и служб на одной площадке меняет саму логику помощи: человек приходит в одно место и получает весь спектр поддержки в формате "одного окна", — отметил Сакеев.