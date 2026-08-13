"Одно окно" для ветеранов: в Тольятти объединят все службы помощи СВО

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая посетила Тольятти с рабочим визитом. В программе — совещание с руководством города, посещение действующих социальных учреждений и осмотр площадки под будущий единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Рабочий день начался с совещания в Администрации Тольятти. С главой города Ильёй Сухих и заместителем председателя Думы Тольятти Алексеем Степановым обсудили ключевые направления социальной поддержки населения и, в первую очередь, комплексное сопровождение участников СВО и семей защитников Отечества.
Отдельное внимание было уделено адаптации придомовых территорий под потребности бойцов, вернувшихся домой с тяжёлыми ранениями. Речь идёт о конкретных изменениях — от установки пандусов и расширения дверных проёмов до организации безбарьерных маршрутов во дворах.
"Для человека, который вернулся с передовой с тяжёлым ранением, дом должен стать местом силы, а не полосой препятствий. Наша задача — сделать так, чтобы каждый вернувшийся защитник чувствовал: его ждут, о нём заботятся, и среда вокруг него выстроена с уважением к его подвигу и его новым потребностям", — подчеркнул зампред городской Думы Алексей Степанов.
Министр также осмотрела новое помещение в Автозаводском районе Тольятти, где планируется открытие единого центра обслуживания участников СВО и членов их семей под эгидой государственного фонда "Защитники Отечества".
Просторные помещения позволяют объединить под одной крышей представительство самого госфонда, окна приёма Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, СРОО "Возвращение", Центра занятости населения, центра психологического сопровождения и реабилитации "Сердце воина", а также другие консультационные площадки для ветеранов спецоперации и их близких.
Инициативу поддержал главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, член постоянной комиссии по социальной политике Думы г. о. Тольятти Олег Сакеев. По его оценке, появление такого центра в крупнейшем районе города существенно повысит эффективность работы всех социальных служб и сделает процесс получения мер поддержки более удобным и качественным.
"Убеждён: этот центр станет центром настоящей комплексной поддержки участников СВО в Тольятти. Сегодня ветерану или его семье зачастую приходится обходить десятки кабинетов в разных концах города, чтобы собрать документы, получить консультацию психолога, оформить льготу или записаться на реабилитацию. Объединение всех ведомств и служб на одной площадке меняет саму логику помощи: человек приходит в одно место и получает весь спектр поддержки в формате "одного окна", — отметил Сакеев.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???