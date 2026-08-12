На трассе М-5 ограничат движение из-за ремонта переезда

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В Самарской области на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 960 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта из-за работ на железнодорожном переезде.