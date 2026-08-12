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Общество

На трассе М-5 ограничат движение из-за ремонта переезда

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 960 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта из-за работ на железнодорожном переезде.

С 22:00 13 августа до 05:00 14 августа на указанном участке будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта и организован реверс. 

ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточного ситуационного центра ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.

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