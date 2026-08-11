Более 700 волонтеров Сбера провели масштабные акции в Красноярске

Более чем 700 волонтеров приняли участие в шести масштабных волонтерских активностях в рамках III Всероссийского слета волонтеров Сбера в Красноярске. Волонтеры Сбера со всех уголков России, а также из Беларуси и Индии, и представители более чем 100 компаний приехали в Красноярск, чтобы обменяться опытом, найти новые способы помогать и вместе внести вклад в преображение Красноярска.

Участники работали сразу на нескольких площадках города и его окрестностей. Волонтеры благоустраивали острова Молокова и Татышева, расчищали территорию исторического квартала "Казачья слобода" как подготовительный этап к восстановлению архитектурного наследия, помогали сотрудникам зоопарка "Роев ручей" ухаживать за животными и приводить в порядок вольеры, а также участвовали в экологическом благоустройстве территории заповедника "Красноярские Столбы". Еще одной площадкой стал "Граффити джем" - здесь волонтеры помогали преображать подпорную стену набережной, превращая ее в арт-галерею. Также участники слета моделировали при помощи ГигаЧата в интерактиве от "Сберегаем вместе", как будет выглядеть мир их будущего на основании ответов об их повседневных привычках.

В честь 185-летия Сбера волонтеры высадили 185 саженцев хвойных пород вдоль пешеходных троп на острове Молокова. День масштабных волонтерских активностей стал кульминацией Месяца добрых дел, который Сбер провел в Красноярском крае в преддверии III Всероссийского слета. За месяц сотрудники банка провели более 50 активностей: помогали детям и людям с особенностями развития, поддерживали приюты для животных, сдавали кровь, благоустраивали территории социальных учреждений и участвовали в ремонте интеграционно-трудовой мастерской "Трудово".

Уже в сентябре присоединиться к добрым делам сможет любой житель России. Сбер запустит традиционную всероссийскую серию экологических и социальных активностей "Пора заботы". Анонсы мероприятий по всей стране, к которым можно присоединиться, будут размещаться в календаре на "Сберегаем вместе".