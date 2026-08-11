16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 700 волонтеров Сбера провели масштабные акции в Красноярске В Сызрани ведутся проектные работы на двух объектах накопленного экологического вреда В Ботаническом саду появились всходы из семян, побывавших в космосе на борту "Бион‑М" №2 В Дубовом Умёте прошла акция "Вода России" ВТБ: популяция дальневосточного леопарда выросла в 6 раз

Экология Общество

Более 700 волонтеров Сбера провели масштабные акции в Красноярске

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более чем 700 волонтеров приняли участие в шести масштабных волонтерских активностях в рамках III Всероссийского слета волонтеров Сбера в Красноярске. Волонтеры Сбера со всех уголков России, а также из Беларуси и Индии, и представители более чем 100 компаний приехали в Красноярск, чтобы обменяться опытом, найти новые способы помогать и вместе внести вклад в преображение Красноярска.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Участники работали сразу на нескольких площадках города и его окрестностей. Волонтеры благоустраивали острова Молокова и Татышева, расчищали территорию исторического квартала "Казачья слобода" как подготовительный этап к восстановлению архитектурного наследия, помогали сотрудникам зоопарка "Роев ручей" ухаживать за животными и приводить в порядок вольеры, а также участвовали в экологическом благоустройстве территории заповедника "Красноярские Столбы". Еще одной площадкой стал "Граффити джем" - здесь волонтеры помогали преображать подпорную стену набережной, превращая ее в арт-галерею. Также участники слета моделировали при помощи ГигаЧата в интерактиве от "Сберегаем вместе", как будет выглядеть мир их будущего на основании ответов об их повседневных привычках.

В честь 185-летия Сбера волонтеры высадили 185 саженцев хвойных пород вдоль пешеходных троп на острове Молокова. День масштабных волонтерских активностей стал кульминацией Месяца добрых дел, который Сбер провел в Красноярском крае в преддверии III Всероссийского слета. За месяц сотрудники банка провели более 50 активностей: помогали детям и людям с особенностями развития, поддерживали приюты для животных, сдавали кровь, благоустраивали территории социальных учреждений и участвовали в ремонте интеграционно-трудовой мастерской "Трудово".

Уже в сентябре присоединиться к добрым делам сможет любой житель России. Сбер запустит традиционную всероссийскую серию экологических и социальных активностей "Пора заботы". Анонсы мероприятий по всей стране, к которым можно присоединиться, будут размещаться в календаре на "Сберегаем вместе".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6