В Сызрани ведутся проектные работы на двух объектах накопленного экологического вреда

8 августа министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов провел выездное совещание в Сызрани, в котором приняли участие глава города Сергей Володченков и первый заместитель Сызранского муниципального района Елена Швырина. В повестке — вопросы ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде: территории в районе золоотвала АО "Медхим" и технического пруда-накопителя кислотных отходов бывшего сланцеперерабатывающего завода.

В ходе осмотра обсудили технические решения ликвидации накопленного вреда, определение мест размещения перерабатываемых отходов, а также организацию системы сбора и отведения фильтрата — жидкой фазы, образующейся при обезвоживании отходов и очистке дренажных вод.

Общая площадь объектов — 6,6 гектаров. Контракт на проектно-изыскательские работы был заключен министерством в 2025 году. В настоящее время завершены изыскания и ведутся проектные работы.

"Подрядчик провел геодезические, геологические и экологические исследования, буровые работы для отбора проб грунтов и подземных вод для лабораторных исследований. На этапе проектных работ будет определена технология ликвидации. Здесь важно подобрать ту технологию, которая будет максимально эффективной для экологии и экономически обоснованной для бюджета. Все этапы находятся на контроле министерства", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Напомним, оба объекта были включены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) в 2023 году. Ранее это был единственный в России завод по переработке горючих сланцев и производству ихтиола, но в начале 2000-х предприятие было ликвидировано. По обоим объектам в 2027 году министерством планируется направить заявку в Минприроды России для участия в отборе природоохранных проектов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" национального проекта "Экологическое благополучие". Объекты планируется ликвидировать в период 2028–2030 гг.