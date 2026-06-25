В Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда в 2026 году

Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объема 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров — арендаторами лесных участков. Наибольший объем работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Перечень участков для обследования формируется специалистами Рослесозащиты на основании данных государственного лесопатологического мониторинга, а также Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов, таких как засуха, лесные пожары или поражение болезнями. Для каждого участка в реестре указываются квартал, выдел и код причины повреждения.

"В специальном реестре, который нам присылает Рослесозащита, уже определены участки с указанием проблемы — например, код 830 означает засуху, а код 466 — корневую губку", — объясняет специалист Красноярского лесничества Никита Ерошкин.

На основе этих данных лесоводы составляют план обследований на год, предварительно накладывая маршруты в геоинформационной системе и загружая координаты в навигаторы.

Методика обследования зависит от площади участка. На территориях до трех гектаров применяется сплошной перечет: учету подлежат все деревья в пределах выдела. На участках большей площади проводится ленточный перечет: закладываются измерительные ленты шириной 10 метров, общая протяженность которых определяется расчетным путем. Например, при площади 6 гектаров закладывается не менее двух лент суммарной протяженностью от 480 метров в местах, отражающих санитарное состояние деревьев на участке.

"Выезжаем на местность, обходим, видим характерные места, то есть где есть и здоровые, и ослабленные, и погибшие деревья. Закладываем ленты, фиксируем их начало и конец, чтобы нанести данные на абрис. В работе задействовано сразу несколько специалистов и различные инструменты: навигаторы, буссоли, высотомеры, реласкопы, мерные вилки", — добавил Ерошкин.

В ходе перечета для каждого дерева фиксируются порода, диаметр и категория состояния: здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее или погибшее. Также отмечается признак повреждения — усыхание ветвей различной степени, наличие плодовых тел грибов, механические повреждения. Учет ведется в специализированных ведомостях с использованием условных обозначений.

"Например, передо мной старый сухостой диаметром 16 сантиметров — я ставлю точку, второй такой же — вторую, третье дерево диаметром 8 — третью. Каждая точка обозначает одно дерево. Это так называемый метод конверта", — комментирует лесовод.

После завершения полевого этапа начинается камеральная обработка материалов. Данные из ведомостей переносятся в электронные таблицы, где автоматически подсчитывается количество деревьев, их кубатура и процентное соотношение пород в насаждении. На основе этих расчетов определяется средневзвешенная категория состояния каждой породы и насаждения в целом. Она варьируется от 1,0 до 5,0: 1,0–1,5 — здоровое, 1,51–2,50 — ослабленное, 2,51–3,50 — сильно ослабленное, 3,51–4,50 — усыхающее, 4,51–5,0 — погибшее.

По итогам обработки материалов составляется акт лесопатологического обследования, в котором фиксируются категории состояния деревьев, причины и степень поражения, назначаемые мероприятия, расчетный процент выборки и полнота насаждения после проведения мероприятия. К акту прилагаются ведомости перечета, схемы с координатами лент и материалы фотофиксации. Документ направляется в Рослесозащиту для внесения в реестры государственного лесопатологического мониторинга и в окружной департамент лесного хозяйства для контроля.

Затем назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные или выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины. "Такие работы важны для того не дать болезни распространиться на здоровый лес", — отмечает Ерошкин.

Участки, пройденные сплошными рубками, включаются в планы воспроизводства лесов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Арендаторы лесных участков обязаны выполнять указанные мероприятия самостоятельно.

В прошлом году по итогам лесопатологических обследований проведена рубка более 5 тыс. кубометров древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений определены лесные пожары, засуха, а также поражение трутовиками и корневой губкой. Проведенные мероприятия направлены на предотвращение распространения болезней, ликвидацию аварийных деревьев и создание условий для естественного возобновления леса.