16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда в 2026 году В Самарской области "Новые люди" высадили 200 каштанов в рамках акции "Зеленые города" Жители Самарской области превратили отходы в доход: на сдаче вторсырья заработано свыше 20 млн рублей Пруд Школьный в Исаклах ждет масштабная расчистка Специалисты минприроды мониторят состояние особо охраняемых территорий

Экология Общество

В Самарской области обследуют 700 гектаров лесного фонда в 2026 году

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объема 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров — арендаторами лесных участков. Наибольший объем работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Фото: Минприроды Самарской области

Перечень участков для обследования формируется специалистами Рослесозащиты на основании данных государственного лесопатологического мониторинга, а также Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов, таких как засуха, лесные пожары или поражение болезнями. Для каждого участка в реестре указываются квартал, выдел и код причины повреждения.

"В специальном реестре, который нам присылает Рослесозащита, уже определены участки с указанием проблемы — например, код 830 означает засуху, а код 466 — корневую губку", — объясняет специалист Красноярского лесничества Никита Ерошкин.

На основе этих данных лесоводы составляют план обследований на год, предварительно накладывая маршруты в геоинформационной системе и загружая координаты в навигаторы.

Методика обследования зависит от площади участка. На территориях до трех гектаров применяется сплошной перечет: учету подлежат все деревья в пределах выдела. На участках большей площади проводится ленточный перечет: закладываются измерительные ленты шириной 10 метров, общая протяженность которых определяется расчетным путем. Например, при площади 6 гектаров закладывается не менее двух лент суммарной протяженностью от 480 метров в местах, отражающих санитарное состояние деревьев на участке.

"Выезжаем на местность, обходим, видим характерные места, то есть где есть и здоровые, и ослабленные, и погибшие деревья. Закладываем ленты, фиксируем их начало и конец, чтобы нанести данные на абрис. В работе задействовано сразу несколько специалистов и различные инструменты: навигаторы, буссоли, высотомеры, реласкопы, мерные вилки", — добавил Ерошкин.

В ходе перечета для каждого дерева фиксируются порода, диаметр и категория состояния: здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее или погибшее. Также отмечается признак повреждения — усыхание ветвей различной степени, наличие плодовых тел грибов, механические повреждения. Учет ведется в специализированных ведомостях с использованием условных обозначений.

"Например, передо мной старый сухостой диаметром 16 сантиметров — я ставлю точку, второй такой же — вторую, третье дерево диаметром 8 — третью. Каждая точка обозначает одно дерево. Это так называемый метод конверта", — комментирует лесовод.

После завершения полевого этапа начинается камеральная обработка материалов. Данные из ведомостей переносятся в электронные таблицы, где автоматически подсчитывается количество деревьев, их кубатура и процентное соотношение пород в насаждении. На основе этих расчетов определяется средневзвешенная категория состояния каждой породы и насаждения в целом. Она варьируется от 1,0 до 5,0: 1,0–1,5 — здоровое, 1,51–2,50 — ослабленное, 2,51–3,50 — сильно ослабленное, 3,51–4,50 — усыхающее, 4,51–5,0 — погибшее.

По итогам обработки материалов составляется акт лесопатологического обследования, в котором фиксируются категории состояния деревьев, причины и степень поражения, назначаемые мероприятия, расчетный процент выборки и полнота насаждения после проведения мероприятия. К акту прилагаются ведомости перечета, схемы с координатами лент и материалы фотофиксации. Документ направляется в Рослесозащиту для внесения в реестры государственного лесопатологического мониторинга и в окружной департамент лесного хозяйства для контроля.

Затем назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные или выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины. "Такие работы важны для того не дать болезни распространиться на здоровый лес", — отмечает Ерошкин.

Участки, пройденные сплошными рубками, включаются в планы воспроизводства лесов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Арендаторы лесных участков обязаны выполнять указанные мероприятия самостоятельно.

В прошлом году по итогам лесопатологических обследований проведена рубка более 5 тыс. кубометров древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений определены лесные пожары, засуха, а также поражение трутовиками и корневой губкой. Проведенные мероприятия направлены на предотвращение распространения болезней, ликвидацию аварийных деревьев и создание условий для естественного возобновления леса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5