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Экология Общество

В Ботаническом саду появились всходы из семян, побывавших в космосе на борту "Бион‑М" №2

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Партия семян 21 вида редких растений, участвовавших в космическом эксперименте на борту орбитальной биолаборатории "Бион-М" №2, дала всходы в ботаническом саду Самары. Такая работа отвечает задачам национального проекта "Молодежь и дети", сообщили в администрации губернатора Самарской области.

Фото: Самарский университет

После возвращения на Землю в сентябре 2025 г. семена были доставлены в Самару, часть их была высеяна в Ботаническом саду на специальном "космическом участке" - здесь еще в 2013 г. высаживались семена, летавшие на первом "Бионе-М" в том же 2013 году.

Раньше всех, в апреле, появились проростки василька Талиева, ясенца жестколистного, лазурника трехлопастного, мака прицветникового и мачка желтого. Ближе к середине мая эти виды уже развернули  настоящие листья взамен первоначально появившихся семядольных. Начальник отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королева Ирина Рузаева пояснила, что растения планируется пересадить до конца лета 2026 года - после снижения температуры воздуха до значений, не превышающих 25°C. Выбор более благоприятного температурного периода позволит уменьшить потерю влаги, снизить стресс и создать более подходящие условия для восстановления корневой системы.

Фото: Самарский университет

"Нет заметных различий по всхожести между семенами, находившимися во время полета внутри космического аппарата, и семенами того же вида, размещенными снаружи, на внешней стороне борта лаборатории, практически в условиях открытого космоса. Аналогичные данные зафиксированы и по части развития проростков и дальнейшего роста растений из опытной и контрольной групп - каких-то особых различий нам пока обнаружить не удалось, нет ни ингибирования прорастания, ни резкого нарушения в развитии", - отметила научный руководитель Ботанического сада, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева Людмила Кавеленова.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта - строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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