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Страхование Финансы

АКРА в седьмой раз подтвердило кредитный рейтинг ВСК на уровне АА(RU)

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АА (RU), прогноз "Стабильный". Текущая высокая оценка обусловлена стабильным бизнес-профилем страховщика, высоким качеством активов, достаточностью капитала, а также сильной оценкой ликвидности.

По итогам 2025 года доля ВСК в сегменте страхования non-life составила 6,5%. С учетом этого оценка положения компании на рынке находится на достаточно высоком уровне. Крупнейшим видом бизнеса остается ОСАГО, на долю которого приходится около 23% сборов, портфель ВСК в сегментах ОСАГО и каско в целом по рынку оценивается на уровне 8–9%. Агентство отмечает широкую географическую диверсификацию бизнеса страховщика, а также сбалансированную продуктовую линейку.

Рентабельность активов ВСК в 2023–2025 годах составляла около 6%, что соответствует адекватной оценке операционной эффективности. Финансовая устойчивость ВСК остается комфортной. Регуляторный коэффициент достаточности капитала составил 1,21 на 30 июня 2026 года. АКРА положительно оценивает наличие двух независимых источников капитала и результаты стресс-тестирования.

АКРА оценивает качество инвестиционного портфеля как высокое, соотношение высокорисковых активов к собственным средствам составляло на конец прошлого года менее 50%, сумма активов по перестрахованию — несущественна. Коэффициент текущей ликвидности достиг 160%, что соответствует сильной оценке агентства.

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