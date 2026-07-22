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Страхование Финансы

ВСК запустила техпомощь на дороге

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выпустил новый продукт "Техпомощь на дороге". Это полис с сервисным обслуживанием, который обеспечивает водителю непрерывную поддержку, юридическую безопасность и бытовой комфорт на каждом этапе эксплуатации автомобиля — от выезда с парковки до визита на сервис.

Страховой Дом ВСК представил комплексный сервисный продукт, призванный избавить автомобилистов от любых дорожных стрессов. Программа "Техпомощь на дороге" построена так, чтобы покрыть максимум дорожных ситуаций, с которыми может столкнуться водитель. В первую очередь, клиентам доступна техническая помощь: специалисты партнерской организации Мультсервисгарант оперативно заменят колесо, если пробита шина, "прикурят" аккумулятор при севшей АКБ или предоставят профессиональную консультацию автомеханика по телефону, чтобы водитель мог безопасно продолжить движение. Если же автомобиль получил серьезные повреждения и не может продолжать движение, компания организует его эвакуацию до ближайшего безопасного места хранения или сервисного центра — клиент контролирует процесс, а компания решает логистику.

В стрессовой ситуации ДТП на помощь приедет аварийный комиссар или детально проконсультирует удаленно: опытный специалист профессионально зафиксирует детали происшествия, поможет корректно оформить документы и окажет консультационную поддержку при взаимодействии с ГИБДД. После оформления инцидента клиентам круглосуточно доступны профессиональные юридические консультации для решения любых спорных вопросов. Понимая вызовы времени, ВСК включила в продукт риск повреждения имущества в результате нападения беспилотных летательных аппаратов — страховая выплата производится за вычетом государственной компенсации, что позволяет обеспечить максимально полное покрытие, но с реальной финансовой поддержкой.

Помимо прямой аварийной помощи, продукт направлен на то, чтобы сделать ежедневное содержание автомобиля выгоднее и проще. Партнер проекта, федеральная сеть Мультсервисгарант, предоставляет клиентам скидки на ремонт и обслуживание: помощь в записи на ТО, подбор самых выгодных предложений по ремонту, профессиональный детейлинг, сезонный шиномонтаж и ответственное хранение шин.

А если из-за страхового случая автомобиль временно "не на ходу", ВСК компенсирует расходы на такси или аренду автомобиля в рамках установленного лимита, чтобы привычный ритм жизни не нарушался.

Оформить полис с сервисным обслуживанием можно в офисах продаж Страхового Дома ВСК или через агентов компании.

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