Россиян защитят от кражи подписи: ВСК и УЦ "Основание" возобновили программу страхования КЭП

Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой клиентов удостоверяющего центра "Основание" — аккредитованного УЦ ФНС России.

Страховой Дом ВСК возобновляет партнерство с УЦ "Основание" — клиентам компании будут доступны услуги цифрового страхования электронной подписи. Покрытие программы включает ошибки при работе с электронной подписью, которые могут привести к нанесению ущерба третьим лицам, а также риск несанкционированного использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) злоумышленниками.

При наступлении страхового случая пострадавший может рассчитывать на возмещение расходов на судебные издержки, внесудебные расходы, а также компенсацию суммы реального ущерба, причиненного третьим лицам, если он был нанесен при использовании выданной сотруднику личной ЭП.

Страховая программа подходит владельцам КЭП, использующим подпись для сдачи отчётности, работы с госорганами, участия в торгах или подписания контрактов. Оформить полис можно онлайн — на сайте удостоверяющего центра.

"Цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов — каждый день в России выпускается 20-30 тысяч КЭП. Вместе с тем с развитием цифровых технологий возникают и новые риски. Наша совместная программа с УЦ "Основание" позволяет минимизировать финансовые последствия от различных инцидентов при работе с КЭП, включая судебные издержки. Мы стремимся сделать страхование электронных подписей простым и доступным инструментом защиты бизнеса и физлиц", — отметил Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

"Цифровое страхование обеспечивает владельцам электронной подписи защиту от непредвиденных ситуаций. Если в процессе работы с подписью возникают риски несанкционированного доступа к КЭП или ошибок в документах, полис поможет избежать финансовых потерь, — прокомментировал Алексей Мухин, директор департамента АО "Аналитический Центр" (Удостоверяющий центр "Основание"). — Мы рады сообщить, что в числе наших партнеров появился Страховой Дом ВСК — один из ведущих участников страхового рынка России. Расширение списка страховых компаний позволяет нам сделать услугу еще доступнее для клиентов".

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

