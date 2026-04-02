"КонсультантПлюс" рассказывает: как страховая компания "перемудрила" сама себя Московские агенты ВСК включились в борьбу за автомобиль ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск Возраст не помеха: ВСК сняла возрастные ограничения по каско и добавила защиту от дронов

Угнать корпоративное авто стало проще, преступники переходят на отечественное, столица угонов – Архангельск: статистика ВСК

По итогам 1 квартала 2026 года число угонов в России сократилось почти в 6 раз — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также изменилась и структура угоняемости — если в прошлом году самым "востребованным" авто у преступников был грузовик Shacman, в этом в лидеры антирейтинга вырвалась отечественная LADA.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в 1 квартале 2026 года практически не было случаев угона грузовиков (в прошлом году на них приходилось больше половины страховых событий). Лидером антирейтинга угонов с начала года стала LADA — 40% происшествий. Следом идут Toyota (20%), BMW и FAW (по 19%).

Среди марок авто чаще всего угоняли LADA Granta (почти 100% среди похищенных авто бренда), Toyota Camry, BMW X7 и FAW Bestune.

Самым опасным для авто регионом впервые за последние годы стала Архангельская область — на нее пришлось 42% угонов с начала года. Следом идут Ярославль (21%), Рязань (19%) и Москва (18%). За аналогичный период прошлого года лидировала Амурская область.

По итогам 1 квартала сократилось число похищенных автомобилей, принадлежащих коммерческим паркам — с 93% в 2025 году до 80% в 2026 году.

Примечательно, что все преступления в 1 квартале были зафиксированы в феврале (79% в 2025 году).

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

