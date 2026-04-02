Угнать корпоративное авто стало проще, преступники переходят на отечественное, столица угонов – Архангельск: статистика ВСК

По итогам 1 квартала 2026 года число угонов в России сократилось почти в 6 раз — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также изменилась и структура угоняемости — если в прошлом году самым "востребованным" авто у преступников был грузовик Shacman, в этом в лидеры антирейтинга вырвалась отечественная LADA.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в 1 квартале 2026 года практически не было случаев угона грузовиков (в прошлом году на них приходилось больше половины страховых событий). Лидером антирейтинга угонов с начала года стала LADA — 40% происшествий. Следом идут Toyota (20%), BMW и FAW (по 19%).

Среди марок авто чаще всего угоняли LADA Granta (почти 100% среди похищенных авто бренда), Toyota Camry, BMW X7 и FAW Bestune.

Самым опасным для авто регионом впервые за последние годы стала Архангельская область — на нее пришлось 42% угонов с начала года. Следом идут Ярославль (21%), Рязань (19%) и Москва (18%). За аналогичный период прошлого года лидировала Амурская область.

По итогам 1 квартала сократилось число похищенных автомобилей, принадлежащих коммерческим паркам — с 93% в 2025 году до 80% в 2026 году.

Примечательно, что все преступления в 1 квартале были зафиксированы в феврале (79% в 2025 году).