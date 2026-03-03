Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

16+
Страхование Финансы

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев — 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане.

Чаще всего — в 72% случаев — россияне сами ломали свою бытовую технику (смартфоны, ноутбуки, смарт часы, наушники, пылесосы и т. д.) — роняли, случайно повреждали и пр. Из них 13% происшествий пришлось на разбитые стекла. Еще в 6% случаев неисправность гаджетов связана с попаданием воды (например, когда пользователь случайно роняет смартфон в ванную).

В ТОП-10 регионов по числу поломок техники вошли:

  1. Москва — 12,5% происшествий
  2. Татарстан — 12%
  3. Московская область — 7%
  4. Ставропольский край — 5%
  5. Санкт-Петербург — 5%
  6. Ростовская область — 3,5%
  7. Кабардино-Балкария — 2,5%
  8. Приморский край — 2,5%

Наиболее осторожные пользователи проживают в Омской области (2%), Пермском крае (1,4%), Новосибирской области (1,4%), Красноярском крае (1%), Нижегородской области (1%), Башкортостане (0,4%).

