Угоны подешевели — преступники переключились с премиума на бюджетные авто: аналитика ВСК

По итогам 2025 года в России заметно изменилась структура угоняемости — так, в лидеры по числу краж за последние 12 месяцев вырвался Geely. В целом, угонщиков стали интересовать китайские модели авто больше премиальных. А самыми опасными для автовладельцев регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
По данным Страхового Дома ВСК, самыми угоняемыми марками авто в 2025 году стали:
1. Geely (15% угонов, преимущественно — модель Emgrand)
2. Kia (11%, в основном спортивный лифтбек Kia Stinger)
3. LADA (8%, все — Granta)
4. Hyundai (8%, Creta и SANTA FE)
5. Toyota (8%, все — Land Cruiser)
В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно — на 4%. При этом заметно изменились предпочтения преступников. Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев (для сравнения, 26% в 2024 году). Среди них — LIXIANG (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%).
Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и LIXIANG, "востребованной" у похитителей маркой стал Chery (3,8%).
Также по итогам 2025 года увеличилось и число угонов грузового транспорта, хоть и незначительно — с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW (чуть менее 4%).
Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали: Москва (31%), Санкт-Петербург (19%) и Екатеринбург (19%). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) — 58%.
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая