Угоны подешевели — преступники переключились с премиума на бюджетные авто: аналитика ВСК

По итогам 2025 года в России заметно изменилась структура угоняемости — так, в лидеры по числу краж за последние 12 месяцев вырвался Geely. В целом, угонщиков стали интересовать китайские модели авто больше премиальных. А самыми опасными для автовладельцев регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По данным Страхового Дома ВСК, самыми угоняемыми марками авто в 2025 году стали:

1. Geely (15% угонов, преимущественно — модель Emgrand)

2. Kia (11%, в основном спортивный лифтбек Kia Stinger)

3. LADA (8%, все — Granta)

4. Hyundai (8%, Creta и SANTA FE)

5. Toyota (8%, все — Land Cruiser)

В целом по итогам года число угонов снизилось незначительно — на 4%. При этом заметно изменились предпочтения преступников. Так, на долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев (для сравнения, 26% в 2024 году). Среди них — LIXIANG (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%).

Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла с менее 1% в 2024 году до 27% в 2025 году. Помимо Geely и LIXIANG, "востребованной" у похитителей маркой стал Chery (3,8%).

Также по итогам 2025 года увеличилось и число угонов грузового транспорта, хоть и незначительно — с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW (чуть менее 4%).

Регионами-лидерами по количеству угонов в 2025 году стали: Москва (31%), Санкт-Петербург (19%) и Екатеринбург (19%). Пик преступлений пришелся на зимний период (январь, февраль и декабрь 2025 года) — 58%.