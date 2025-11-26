16+
Страховой Дом ВСК в четвертый раз признан одним из лучших работодателей России по версии Forbes

САМАРА. 26 НОЯБРЯ.
Страховой Дом ВСК в четвертый раз вошел в рейтинг лучших работодателей России, ежегодно составляемый журналом Forbes. Компания подтвердила статус "золотого" работодателя, продемонстрировав высокие стандарты в области корпоративного управления, социальной политики и экологических инициатив.

По рейтингу Forbes, в который в 2025 году вошли 205 компаний, работодатели оценивались по трем ключевым направлениям: "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". Методология включает анализ уровня заработной платы, социального пакета, программ обучения, кадровой текучести, прозрачности бизнес-процессов и политики в области гендерного равенства.

Победители рейтинга распределяются по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза", им не присваиваются места. ВСК вновь подтвердила статус "золотого" работодателя.

Для поддержания высоких стандартов ВСК реализует комплексную программу развития HR-бренда. Среди ключевых инициатив — программа благополучия "Забота на работе", включающая марафоны здоровья и психологическую поддержку, IT-кемпы и стажировки для профессионального роста, институт наставничества, а также отдых для сотрудников в собственном туристическом центре.

Также Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг лучших работодателей РБК — одного из крупнейших корпоративных исследований в России, которое оценивает ключевые бизнес-сектора по прозрачной методике с обязательным участием сотрудников.

