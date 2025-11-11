16+
Страхование Финансы

От потопа до пожара: реальные истории, как страхование жилья спасло бюджеты клиентов ВСК

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, только каждый седьмой владелец жилья в России (не более 15%) страхует свою недвижимость и имущество. Несмотря на низкий охват, практика показывает, что страховые случаи — от затопления до пожара — происходят регулярно. Приводим реальные примеры, когда своевременно оформленный полис помог клиентам ВСК избежать значительных финансовых потерь при наступлении непредвиденных событий.

Как полис за 12 тысяч рублей спас москвича от убытков в 1,5 млн рублей

В Москве мужчина оформил в ВСК страховой полис "Метражи" для своей квартиры в новом доме, заплатив за страховку 12 700 рублей. Эта предусмотрительность полностью окупилась, когда в жилье прорвало трубу.

В результате протечки пострадали три квартиры, включая его собственную. Страховая компания произвела выплаты всем пострадавшим. Общая сумма компенсации достигла 1,5 млн рублей. Двое соседей получили 233 тыс. и 165 тыс. рублей соответственно, а остальные средства были направлены на восстановление квартиры виновника затопления.

Пожар забрал дом, страховая вернула 5 млн рублей

Клиент застраховал новый двухэтажный дом из бруса в Ленинградской области. Стоимость полиса составила 20,8 тыс. рублей. Пожар в доме произошел во время отсутствия хозяев из-за неисправности электропроводки. Густой дым заметили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти жилье не удалось, дом выгорел полностью. Выплата составила 5 млн 100 тысяч рублей.

Ипотечный долг платежом красен

Житель Тульской области застраховал ипотечный дом в ВСК по программе комплексного ипотечного страхования. Весной из-за просадки грунта в конструкции одноэтажного дома образовались трещины.

Со временем деформации усилились, и в результате экспертной оценки дом был признан непригодным для проживания. ВСК признала случай страховым и выплатила банку 1,3 млн рублей, полностью погасив ипотечный долг клиента.

