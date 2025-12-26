16+
Страхование Финансы

Росгосстрах и OneTwoTrip рассказали, как часто россияне арендуют жилье на новогодние праздники

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Росгосстрах и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, как часто россияне арендуют жилье на период новогодних каникул. Спрос на бронирование с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года остался таким же, каким был в этот период в прошлом году. При этом на новогодние праздники жилье арендуют в два раза чаще, чем на первую и вторую половину декабря.

Россияне чаще всего выбирают апартаменты — на них приходится 60% всех бронирований. Целый дом на праздники снимают лишь 28% туристов. Обычно квартиры арендуют компании из 3–4 человек, а в коттеджи, виллы и дома заселяются по 5 человек, оформляя бронирование на 2 или 4 дня. Средняя цена за ночь на жилье в этот период составила 13 600 рублей.

Самыми популярными направлениями для отдыха на новогодних каникулах стали: Санкт-Петербург (16,9%), Москва (12,9%), Адлер (8,5%), Калининград (3,1%), Нижний Новгород (2,9%), Казань (2,8%), Пятигорск (2,5%), Тюмень (2,4%), Сочи (2,2%) и Геленджик (1,9%).

Согласно данным Росгосстраха, продажи коротких полисов страхования жилья напрямую связаны с сезонностью. По квартирам пики оформления страховок пришлись на март и сентябрь 2025 года, а также на декабрь 2024 года, что связано с подготовкой к новогодним поездкам и локальными сезонными всплесками. По домам спрос растет перед новогодними праздниками и весной, после чего продажи держатся на одном уровне.

"В праздничный период россияне часто арендуют жилье, чтобы собраться с друзьями и семьей в новой обстановке и отметить Новый год. В этот период рисков для имущества становится больше: в порывах веселья часто разбивается техника или мебель, случаются возгорания из-за неисправности гирлянд, а также именно в зимние праздники увеличивает шанс затопления соседей. По нашей статистике видно, что интерес к краткосрочным полисам страхования растет именно в праздничные периоды, в том числе — перед новогодними каникулами. Страховка защитит жилье от подобных инцидентов, причем ее можно оформить не только на те дни, когда в квартире или доме есть гости. А включение в полис гражданской ответственности поможет также возместить ущерб, если пострадали квартира и имущество соседей", — отмечает Юлия Серова, Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК "Росгосстрах".

