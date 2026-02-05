16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самары в 2025 году получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 521,8 млн рублей Угоны подешевели — преступники переключились с премиума на бюджетные авто: аналитика ВСК К 34-летию ВСК дарит клиентам выгоду 34% на популярные страховые программы Пхукет и Хургада — чемпионы 2025 года по травмам россиян: ВСК подвел итоги туристического сезона Турция россиян не отпускает: ВСК выявил самые популярные страны у туристов в 2025 году

Страхование Финансы

Жители Самары в 2025 году получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 521,8 млн рублей

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в 2025 году поддержала заёмщиков из Самарской области в трудный период жизни, урегулировав 3,5 тыс. страховых случаев и погасив их ипотечные и кредитные обязательства на сумму 521,8 млн рублей.

Кредитное страхование жизни

389,3 млн рублей СберСтрахование жизни направила на урегулирование 3,3 тыс. страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита или кредитной карты в Сбере.

Например, страховая компания погасила потребительский кредит самарца на сумму 1,3 млн рублей в связи с диагностированием заболевания. Ещё одна крупная выплата на сумму 1,2 млн рублей направлена на погашение потребительского кредита в связи с инвалидностью заёмщика.

Ипотечное страхование жизни

132,5 млн рублей получили заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано 200 страховых событий.

Максимальная выплата, которая была направлена на погашение ипотечного кредита самарца, составила 7,5 млн рублей. Ещё одна крупная выплата в рамках ипотечного страхования жизни составила 6 млн рублей.

Подать заявление на выплату, если страховое событие произошло, можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни через онлайн-ассистента за несколько минут.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1