Жители Самары в 2025 году получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 521,8 млн рублей

Дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — в 2025 году поддержала заёмщиков из Самарской области в трудный период жизни, урегулировав 3,5 тыс. страховых случаев и погасив их ипотечные и кредитные обязательства на сумму 521,8 млн рублей.

Кредитное страхование жизни

389,3 млн рублей СберСтрахование жизни направила на урегулирование 3,3 тыс. страховых случаев заёмщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита или кредитной карты в Сбере.

Например, страховая компания погасила потребительский кредит самарца на сумму 1,3 млн рублей в связи с диагностированием заболевания. Ещё одна крупная выплата на сумму 1,2 млн рублей направлена на погашение потребительского кредита в связи с инвалидностью заёмщика.

Ипотечное страхование жизни

132,5 млн рублей получили заёмщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано 200 страховых событий.

Максимальная выплата, которая была направлена на погашение ипотечного кредита самарца, составила 7,5 млн рублей. Ещё одна крупная выплата в рамках ипотечного страхования жизни составила 6 млн рублей.

Подать заявление на выплату, если страховое событие произошло, можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни через онлайн-ассистента за несколько минут.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.