Страховой Дом ВСК стал брендом года в страховании

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Бренд года в России — 2025" в номинации "Услуги безопасности и страхования". Торжественная церемония вручения наград прошла в Демонстрационном зале ГУМа в Москве.
Профессиональное жюри присудило компании главный приз в высшей лиге, куда входят отечественные бренды с широкой географией присутствия и значительной клиентской базой. Эксперты оценивали победителей на основе таких критериев, как известность бренда, социальная и общественная значимость, вклад компании в заботу об экологии и удовлетворение потребностей потребителей.
Отдельным конкурентным преимуществом компании является успешно формируемый HR-бренд. Так, в текущем году ВСК в очередной раз подтвердил "золотой" статус в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes. В компании реализуется ряд программ, направленных на поддержку и развитие сотрудников, включая стажировки, IT-кемпы, организацию поиска и доставки лекарств для семей сотрудников и обеспечение психологической помощи.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая