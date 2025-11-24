Страховой Дом ВСК стал брендом года в страховании

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Национальной премии "Бренд года в России — 2025" в номинации "Услуги безопасности и страхования". Торжественная церемония вручения наград прошла в Демонстрационном зале ГУМа в Москве.

Профессиональное жюри присудило компании главный приз в высшей лиге, куда входят отечественные бренды с широкой географией присутствия и значительной клиентской базой. Эксперты оценивали победителей на основе таких критериев, как известность бренда, социальная и общественная значимость, вклад компании в заботу об экологии и удовлетворение потребностей потребителей.

Отдельным конкурентным преимуществом компании является успешно формируемый HR-бренд. Так, в текущем году ВСК в очередной раз подтвердил "золотой" статус в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes. В компании реализуется ряд программ, направленных на поддержку и развитие сотрудников, включая стажировки, IT-кемпы, организацию поиска и доставки лекарств для семей сотрудников и обеспечение психологической помощи.