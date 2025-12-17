Сбер: выплаты на 845 млрд рублей помогли тысячам россиян

Страховые компании Cбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — за 11 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 845,3 млрд рублей по договорам страхования. Эти средства помогли людям восстановить жильё, отремонтировать автомобили, погасить кредиты, оплатить лечение серьёзных заболеваний и справиться с другими жизненными трудностями. Предприниматели благодаря страховой защите снизили издержки и сохранили свой бизнес.

СберСтрахование жизни

За 11 месяцев года СберСтрахование жизни выплатила по договорам страхования жизни и здоровья рекордные 822,5 млрд рублей. Россияне получили выплаты по программам накопительного страхования жизни (НСЖ) на сумму 404,1 млрд рублей, по договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей — на 398,1 млрд, а по кредитному и ипотечному страхованию жизни — на 20,6 млрд.

Вложения клиентов в продукты страхования жизни и здоровья с начала года превысили 927,3 млрд рублей. Из них на сборы по страхованию жизни с инвестиционной составляющей пришлось 648,5 млрд, по НСЖ — 238,4 млрд, а по кредитному и ипотечному страхованию жизни — 40,4 млрд.

Самая крупная выплата по страховому случаю составила 40,4 млн рублей и была направлена семье владельца полиса НСЖ из Москвы. Ещё 35,3 млн выплачены по той же программе жителю Курганской области. По ипотечному страхованию жизни наибольшая выплата — 18,9 млн рублей — пошла на погашение жилищного кредита из Москвы в связи с инвалидностью первой группы. 15,8 млн по аналогичному страховому случаю компания перечислила на погашение ипотеки жителя из Сахалинской области.

СберСтрахование

СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 млрд рублей. Из них 14,4 млрд перечислено по программам розничного страхования, 6,5 млрд — корпоративного, а оставшиеся 1,9 млрд направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования.

В розничном страховании лидируют программы автострахования: на них пришлось 55% от общей суммы выплат физлицам. Водители получили: по полисам ОСАГО — 4,1 млрд рублей, по каско — 3,8 млрд.

Корпоративным клиентам больше всего выплат направлено по программам страхования имущества — 5,2 млрд рублей (80%). На втором месте — выплаты по реализации финансовых рисков: 800,8 млн рублей (12%).

Выплаты за 5 минут

Страховые компании Сбера постоянно сокращают сроки урегулирования и с этого года по ряду продуктов начали выплачивать компенсации за 5 минут. Этого удалось добиться благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс урегулирования.

СберСтрахование жизни проводит выплаты за 5 минут по программам кредитного и ипотечного страхования жизни по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни) и уходу из жизни. Так, страховая компания уже урегулировала в эти сроки 1290 страховых случаев клиентов, выплатив им 85,7 млн рублей. Больше всего случаев урегулировано в Красноярском крае, Кемеровской, Московской, Иркутской и Белгородской областях.

Например, жительница Кемерово получила экспресс-выплату по кредитному страхованию жизни в размере 244 тыс. рублей после несчастного случая в быту. Мужчина из Ростовской области получил такую же сумму в связи с производственной травмой. Клиенту из Иркутска за 5 минут выплатили 228 тыс. рублей за бытовую травму.

СберСтрахование за 5 минут выплачивает компенсацию людям, застрахованным от несчастных случаев. В эти сроки компания перечислила 2,5 млн рублей. Сегодня почти каждый третий клиент, обращающийся в компанию в связи с травмами через мобильное приложение СберСтрахование, получает компенсацию автоматически.

Формат быстрых выплат компания тестирует и в более сложных ситуациях. Первые компенсации за 5 минут уже перечислены тем, кто столкнулся с повреждением жилья. Пока эта опция применяется для заливов — самых частых происшествий, — но в будущем будет распространена и на другие виды рисков.

Поддержка жителей Курской области

СберСтрахование проактивно связывается с людьми, потерявшими жильё в Курской области, в том числе на следующий день после события. Некоторые районы области долго оставались недоступными — люди не могли вернуться туда, чтобы узнать, в каком состоянии находятся их дома. Соответственно, подать заявление по страховому полису они тоже не могли. Чтобы помочь как можно быстрее, компания использовала космические снимки. Так сотрудники находили разрушенные дома, затем связывались с их владельцами и производили урегулирование.

Всего с 2022 года СберСтрахование выплатила жителям региона, чьё жильё было разрушено, 700 млн рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Подводя итоги года, мы смотрим не на цифры в вакууме, а на то, какую поддержку они дали людям и бизнесу. За 11 месяцев 2025 года страховые компании Сбера выплатили клиентам 845 млрд рублей — это восстановленные дома и машины, погашенные кредиты, оплаченные операции и сохранённые компании. Для нас страхование — это не формальность, а инструмент помощи в сложных жизненных ситуациях, и поэтому мы системно инвестируем в технологии и процессы, чтобы человек получал поддержку максимально быстро и проактивно — тогда, когда она ему действительно нужна".