Росгосстрах: расширение тарифного коридора в ОСАГО не затронет всех водителей

Средняя стоимость полиса ОСАГО после вступления в силу нового тарифного коридора может вырасти на символические 3-5%, так как планируемое повышение не затронет значительную часть автомобилистов. Таким прогнозом на прошедшем в Москве XI Форуме лидеров страхового рынка поделился директор по развитию портфеля ОСАГО компании Росгосстрах Юрий Стрекалов.

Напомним, что Банк России планирует вскоре расширить границы тарифов на ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. А также увеличить в два раза территориальный коэффициент для Новосибирской области и Ингушении, которые ЦБ причисляет к так называемой "красной зоны" с повышенным риском недобросовестных действий в ОСАГО.

Юрий Стрекалов отметил, что готовящееся увеличение территориальных коэффициентов для двух регионов — своего рода прецедент. Поскольку Банк России не просто констатировал там наличие проблем с аномальной убыточностью в ОСАГО, но и намерен учитывать это в тарифе. Что позволит прекратить кросс-субсидирование за счет водителей из регионов, где ситуация в ОСАГО считается нормальной, и продвинуться в сторону индивидуального и справедливого ценообразования для автомобилистов.

Эксперт Росгосстраха напомнил, что страховщики давно ждали расширения тарифного коридора, поскольку возможности действующего практически исчерпаны.

"Мы уже достаточно давно видим, что существует довольно большой пласт недотарифицированных клиентов, за которых по факту просто платят менее аварийные водители. От года к году доля таких клиентов меняется, сейчас их, по нашим оценкам, около 30% среди владельцев легковых автомобилей и около 60% — среди мотоциклистов", — рассказал Юрий Стрекалов.

При этом директор по развитию портфеля ОСАГО Росгосстраха подчеркнул, что те тарифные изменения, которые предлагаются Банком России, не отразятся на всех водителях. Он напомнил, что средняя стоимость годовых полисов ОСАГО только за последний год снизилась на 5% до 7274 рублей, даже несмотря на рост средней выплаты, которая за 9 месяцев 2025 года уже превысила 114 тыс. рублей. Страховщики стараются бороться за хороших клиентов, предлагая им базовую ставку гораздо ниже верхней границы. По оценке Росгосстраха, если бы все автомобилисты тарифицировались по "максимуму" объем собранной рынком страховой премии был бы на 18% больше.

"У Росгосстраха, как и у других крупных страховых компаний сейчас много инструментов, в том числе цифровых и использующих искусственный интеллект, чтобы построить модели, максимально точно оценивающие риски конкретного водителя на конкретной территории. И, соответственно, предложить справедливую стоимость полиса, — пояснил Юрий Стрекалов. — Поэтому, по нашим оценкам, предлагаемые Центробанком изменения тарифного коридора, в следующем году увеличат среднюю стоимость годовых полисов ОСАГО на 3-5 процентов. Самое серьезное повышение затронет в первую очередь именно недотарифицированных клиентов — для них стоимость полиса может вырасти, соответственно, на 15% для владельцев легковых автомобилей и на 40% — для мотоциклов".