Электроснабжение населенных пунктов Самарской области полностью восстановлено после шторма

В Самарской области завершены восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети".
В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 36 населенных пунктах в особом режиме работали 47 бригад энергетиков: 123 специалиста, 60 единиц спецтехники.
За время непогоды сотрудники восстановили 15 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 15 ЛЭП 6-10 кВ. Все это время в регионе сохранялись неблагоприятные погодные условия: порывы ветра до 25 м/с, мокрый снег и метель. Кроме того, было затруднено движение по федеральным и муниципальным трассам, что усложняло проезд бригад и техники к местам проведения работ.
В настоящее время специалисты компании ведут постоянный мониторинг погодной ситуации.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.