Электроснабжение населенных пунктов Самарской области полностью восстановлено после шторма

В Самарской области завершены восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена из-за непогоды, сообщает пресс-служба "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети".

В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 36 населенных пунктах в особом режиме работали 47 бригад энергетиков: 123 специалиста, 60 единиц спецтехники.

За время непогоды сотрудники восстановили 15 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 15 ЛЭП 6-10 кВ. Все это время в регионе сохранялись неблагоприятные погодные условия: порывы ветра до 25 м/с, мокрый снег и метель. Кроме того, было затруднено движение по федеральным и муниципальным трассам, что усложняло проезд бригад и техники к местам проведения работ.

В настоящее время специалисты компании ведут постоянный мониторинг погодной ситуации.