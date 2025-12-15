В Самарской области подведены итоги конкурса юных инспекторов движения "ЮИД – за безопасный мир!"

В Самарской области подведены итоги областного творческого конкурса‑фестиваля юных инспекторов движения "ЮИД — за безопасный мир!". Тема фестиваля в этом году — "Юные инспектора движения — за безопасный мир!". В творческих выступлениях участников переплелись вопросы безопасности дорожного движения и темы, связанные с Годом защитника Отечества.

Среди задач мероприятия — создание условий для активизации деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания родительской общественности к вопросам обеспечения безопасности детей на дороге.

"Главная цель фестиваля — воспитать законопослушных участников дорожного движения. Важно рассказывать детям о правилах поведения на дороге, приобщать их к практическим занятиям, направленным на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", — отметил директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Михаил Бухтояров.

В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.

По итогам конкурсных состязаний победителями стали:

Среди младшей возрастной группы — Лицей № 51 г. о. Тольятти.

Во взрослой возрастной группе — школа пос. Просвет муниципального района Волжский.

Приз зрительских симпатий получила команда школы № 2 г. о. Октябрьск.