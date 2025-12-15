В Самарской области подведены итоги конкурса юных инспекторов движения "ЮИД – за безопасный мир!"

В Самарской области подведены итоги областного творческого конкурса‑фестиваля юных инспекторов движения "ЮИД — за безопасный мир!". Тема фестиваля в этом году — "Юные инспектора движения — за безопасный мир!". В творческих выступлениях участников переплелись вопросы безопасности дорожного движения и темы, связанные с Годом защитника Отечества.
Среди задач мероприятия — создание условий для активизации деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания родительской общественности к вопросам обеспечения безопасности детей на дороге.
"Главная цель фестиваля — воспитать законопослушных участников дорожного движения. Важно рассказывать детям о правилах поведения на дороге, приобщать их к практическим занятиям, направленным на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", — отметил директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Михаил Бухтояров.
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
По итогам конкурсных состязаний победителями стали:
Среди младшей возрастной группы — Лицей № 51 г. о. Тольятти.
Во взрослой возрастной группе — школа пос. Просвет муниципального района Волжский.
Приз зрительских симпатий получила команда школы № 2 г. о. Октябрьск.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.