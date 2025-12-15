Елочные базары начали работу в Тольятти

В понедельник, 15 декабря, в Тольятти заработали елочные базары. Купить дерево можно будет во всех районах города. Торговля организована на 22 уличных площадках.

12 из них расположены в Автозаводском районе, 5 — в Центральном и 5 — в Комсомольском районе.

Адреса здесь.

В Сызрани елочные базары начнут свою работу 20 декабря, адреса уже известны.