В Самаре ожидаются гололедица и мороз

В ближайшие дни в Самарской области ожидается морозная погода. По ночам столбик термометра будет опускаться до -17°C, сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник, 15 декабря, в Самаре будет облачно, прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха -8…-10 °C, на дорогах гололедица.

Во вторник, 16 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -11…-16 °C, на дорогах гололедица. Днем — без существенных осадков, столбик термометра поднимется до -8…-13 °C.

В среду, 17 числа, в регионе сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17 °C, на дорогах гололедица. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, температура воздуха -4…-9 °С. На дорогах гололедица.