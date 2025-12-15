16+
Общество

В Самарской области на торги выставят арестованные земельные участки под ИЖС

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Имущество, арестованное в рамках исполнительных производств судебными приставами, можно будет приобрести на торгах 16 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

С 15 декабря поо 12 января желающие могут подать заявку на участие в аукционе по продаже земельных участков в Кинельском районе. Торги пройдут 16 января в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". На них будет выставлено 24 земельных участка, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. Площадь участков варьируется от 889 до 1000 кв. м. Первоначальная стоимость — от 429 до 482 тысяч рублей.

"Также в этот день можно будет приобрести автомобили "UAZ PICKUP" 2018 года выпуска с начальной ценой в 587 тысяч рублей, "Skoda Rapid" 2016 года выпуска с начальной ценой в 271 тысячу рублей или "Ford Focus" 2011 года выпуска с начальной ценой в 341 тысячу рублей", — отмечается в сообщении судебных приставов.

