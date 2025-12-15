В Самарской области на торги выставят арестованные земельные участки под ИЖС

Имущество, арестованное в рамках исполнительных производств судебными приставами, можно будет приобрести на торгах 16 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
С 15 декабря поо 12 января желающие могут подать заявку на участие в аукционе по продаже земельных участков в Кинельском районе. Торги пройдут 16 января в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". На них будет выставлено 24 земельных участка, предназначенных под индивидуальную жилую застройку. Площадь участков варьируется от 889 до 1000 кв. м. Первоначальная стоимость — от 429 до 482 тысяч рублей.
"Также в этот день можно будет приобрести автомобили "UAZ PICKUP" 2018 года выпуска с начальной ценой в 587 тысяч рублей, "Skoda Rapid" 2016 года выпуска с начальной ценой в 271 тысячу рублей или "Ford Focus" 2011 года выпуска с начальной ценой в 341 тысячу рублей", — отмечается в сообщении судебных приставов.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.