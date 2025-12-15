Мы обязаны победить: "Единая Россия" обратилась к членам партии, ее сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны — в формировании программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы.

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

"Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему", — говорится в обращении.

Особый акцент в обращении сделан на том, что "Единая Россия" объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.

Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением ее миссии, резюмируется в документе.

