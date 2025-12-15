Мы обязаны победить: "Единая Россия" обратилась к членам партии, ее сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны — в формировании программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы.
В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.
"Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему", — говорится в обращении.
Особый акцент в обращении сделан на том, что "Единая Россия" объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование.
Предстоящий 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением ее миссии, резюмируется в документе.
Ознакомиться с его полным текстом можно по ссылке.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!