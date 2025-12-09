16+
Партии Власть и политика

"Партийный десант" оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Депутаты-единороссы регионального парламента проконтролировали благоустройство объектов Народной программы партии в Тольятти: Парк Победы в Автозаводском районе и Парк Центрального района. Оба объекта участвовали в рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Масштабное преображение парка Победы, начатое в 2023 году, близится к финалу. Парк получил новые спортивные и игровые комплексы, велопарковку, современное освещение и удобные пешеходные зоны. Это наглядный результат системной работы партии по направлению "Жилье и городская среда" Народной программы.

В Парке Центрального района работы ведутся поэтапно. Часть территории уже благоустроена, однако из-за срыва сроков недобросовестным подрядчиком второй этап отстает. Депутаты взяли вопрос на особый контроль, администрация города ведет претензионную работу. Этот пример показывает, как депутатский контроль "Единой России" обеспечивает адресность и эффективность расходования бюджетных средств.

"Ежегодно на благоустройство Самарской области направляется более 1,5 миллиардов рублей, — отметил региональный координатор партпроекта "Чистая страна", депутат Денис Волков. — Мы видим, что народный выбор через голосование точен, и партия последовательно добивается финансирования этих объектов. Наша задача — не только сохранить, но и увеличить объёмы этой работы, чтобы каждый год преображались новые дворы и парки".

На совещании в мэрии были детально разобраны все замечания и намечены пути их устранения. Как сообщил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ области Эдуард Гафиятуллин, в 2025 году плановые показатели госпрограммы в регионе выполнены на 100%, а на будущий год ставится задача не только сохранить, но и нарастить темпы.

Руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева подчеркнула системный подход, заложенный в Народной программе: "Ключ к успеху — в тесном взаимодействии власти и жителей. Именно такой принцип — от выбора территорий на голосовании до совместного контроля за исполнением — реализует "Единая Россия". Благодаря этому консолидированному подходу, когда депутаты, правительство, муниципалитеты и активные граждане объединяют усилия, мы реально меняем к лучшему облик наших городов и качество жизни людей".

