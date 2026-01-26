"На спорте": единороссы Самарской области отметили День студента

В Самарской области в День российского студенчества в нескольких районах региона кипели настоящие спортивные страсти, а молодежь "Единой России" доказывала, что здоровый образ жизни — это модно и азартно.

В селе Красный Яр праздник начался с волейбольного матча. На площадке спортивного комплекса встретились команда, объединившая представителей партии "Единая Россия" и "Молодой Гвардии", и сборная Красноярского государственного техникума. Игра прошла в дружеской, но напряженной атмосфере, продемонстрировав отличную подготовку и волю к победе с обеих сторон.

Настоящим сюрпризом для команды техникума стал набор новых профессиональных мячей для волейбола, футбола и баскетбола от главы Красноярского района, секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Юрия Горяинова.

"Такой дружеской физкультурной встречей решили отметить наступающий День студента, — отметил Юрий Горяинов. — Передал ребятам спортивный инвентарь, который поможет им совершенствоваться. Пусть сегодняшний азарт зарядит всех на активные будни и выходные!".

Но на волейболе спортивный уик-энд в районе не закончился. В поселке Мирный в это же время проходило первенство Красноярского района по борьбе сумо, куда съехались спортсмены со всей области. Юрий Горяинов также посетил эти соревнования, чтобы лично поприветствовать участников.

"Сумо — это древнее искусство, требующее невероятной силы духа и тела, — поделился глава района. — Уверен, сегодня мы в полной мере увидели его яркость. Всем спортсменам желаю новых высот, а зрителям — незабываемых впечатлений!".

Спортивная волна, захлестнувшая область, была гораздо шире. В Самаре, в спортивном комплексе "Динамо" в минувшие выходные проходило масштабное Первенство Самарской области по волейболу среди юношей до 19 лет в рамках партийного проекта "Детский спорт". Восемь сильнейших команд региона три дня боролись за звание чемпионов, демонстрируя высший класс, мощные атаки и несгибаемый характер.

Победителями и призерами турнира стали команда СШОР из Новокуйбышевска (тренер А.В. Шишулин), команда СШОР № 2 "Ювента" из Тольятти (тренер В.А. Игушкин), третье место у ЦРВ "Нова"из Новокуйбышевска (тренеры А. А. Ефимов, А.А. Черный).

Также были определены лучшие игроки первенства. Самым ценным игроком) турнира признан Макар Лединский ("Ювента", г. Тольятти), лучший нападающий — Илья Капшук ("Нова", г. Новокуйбышевск), лучшим защитником назвали Антона Коннова ("Ювента", г. Тольятти). Звание "Лучший блокирующий" у Егора Корнилина (СШОР г. Новокуйбышевск), а "Лучший связующий" — Александр Судиловский (СШОР г. Новокуйбышевск).

"Поздравляю призеров, лучших игроков и их тренеров с заслуженными наградами! Эти победы — результат огромного труда, многолетних тренировок и настоящей любви к волейболу. Желаю дальнейших успехов и покорения новых спортивных вершин!" — отметил координатор партпроекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Отметим, что в следующие выходные в рамках партпроекта "Детский спорт" в Самаре состоится первенство и турнир по волейболу для девушек до 19 лет.