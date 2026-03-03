16+
Партии Власть и политика

Как заставить УК работать: "Новые люди" провели в Самаре масштабный ЖКХ-форум

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошёл городской ЖКХ-форум, организованный региональным отделением партии "Новые люди" в рамках проекта "Городские решения". Юристы, председатели ТСЖ и общественники обсудили, как защитить права жильцов и наладить эффективную работу управляющих компаний.

Фото: предоставлено автором

Секретарь регионального отделения партии, депутат Самарской Губернской Думы Роман Маркаров рассказал об инициативах "Новых людей", касающихся ЖКХ. Приоритетными направлениями он назвал установку автоматизированных тепловых пунктов, поддержку проектов "зелёной" энергетики и стимулирование активного участия жителей в управлении домами.

"Государство должно поддерживать инициативных жителей, которые берут ответственность за свои дома. Это могут быть налоговые льготы, специальные программы финансирования капремонта, поддержка энергосервисных проектов. Поощрять нужно и застройщиков, которые изначально внедряют принципы энергоэффективности в домах", — подчеркнул Роман Маркаров.

От теории участники перешли к практическим инструментам. На встрече подробно разобрали цифровые механизмы взаимодействия с УК — в частности, работу с системой ГИС ЖКХ и приложением "Госуслуги.Дом". Это подача официальных заявок, фиксация нарушений, передача показаний приборов учёта, коллективные обращения, которые повышают приоритет рассмотрения проблемы.

Также участникам рассказали, как подготовить претензию в адрес управляющей компании, составить акт нарушения качества услуг с участием соседей, фиксацией температуры или других показателей, необходимых для перерасчёта. Председатель правления ТСЖ "Жизнь" Александр Денисов разобрал типовые ошибки, которые допускают собственники при защите своих прав, и рассказал, как их можно избежать.

По итогам форума участники получили раздаточные материалы с алгоритмами действий, шаблонами претензий и пошаговыми инструкциями. Также "Новые люди" организовали приём личных обращений самарцев. Партия планирует создать постоянную площадку по вопросам ЖКХ, где будут помогать людям и готовить законодательные инициативы.

