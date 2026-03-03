Житель Самары получил условный срок за нападение на полицейского

Куйбышевский районный суд вынес приговор за применение насилия к полицейскому, сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина был задержан в ноябре 2025 г. за административное правонарушение. Возле пункта полиции на ул. Осетинской он применил насилие к участковому и "публично высказал грубые нецензурные выражения" в его адрес.

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет и месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В законную силу приговор пока не вступил.