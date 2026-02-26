Убивший собаку самарец мог напасть еще и на 92-летнего дедушку

Самарцы рассказали подробности ЧП, которое произошло на ул. Красноармейской, 143. По данным хозяйки убитого животного, побил нападавший еще и 92-летнего дедушку.

Напомним, ранее Центр помощи животным "ФлагманВет" рассказал в соцсетях о страшном случае на ул. Красноармейской, 143. По словам очевидцев, это труп собаки с очевидными признаками насильственной смерти: колото-резаные раны на шее и бесчисленное количество следов ударов тяжелым тупым предметом. При этом убийца скинул собаку с балкона третьего этажа, от чего остались следы крови на фасаде. По словам жильцов дома, собака домашняя, а убийца — человек, употребляющий наркотики. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что в Железнодорожном районе Самары полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель").

Как рассказала журналисту Волга Ньюс пожилая хозяйка собаки Таисия М., она живет в коммунальной квартире. Коммуналка — на трех хозяев. В одной комнате жили Таисия, ее муж (92-летний мужчина) и пес; во второй — квартирант; в третьей — мужчина (нынешний подозреваемый), который, с его слов соседям, ранее уже подпадал под статьи о нарушениях закона.

"В тот день я была не дома. Мне позвонил сосед, который квартирант. Сказал — возвращайтесь, вашу собаку убивают", — говорит женщина.

По ее словам, употребляющий наркотики ранее судимый сосед (житель третьей комнаты) забежал в комнату, побил ее пожилого лежачего мужа, потом разбил голову собаке и порезал пса, а затем выкинул питомца из окна.

Женщина также рассказывает, что когда пришла домой — боялась заходить одна и вызвала полицию. На текущий момент нападавшего забрали правоохранители. По словам пенсионерки, он и ранее пугал жильцов, бегая с ножом. Женщина также сообщила, что боится, что их с пожилым мужем хотят выжить из-за комнаты. С ее слов, ранее комната, где живет нынешний подозреваемый, принадлежала другому человеку. Комнату продали, но постояльцу разрешили продолжать тут жить. Якобы жалобы на него были и ранее, но никакой управы найти не удалось.

"Плачу из-за гибели собаки теперь постоянно", — говорит женщина.