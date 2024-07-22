В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, в том числе несовершеннолетней, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств, в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконного хранили с целью дальнейшего сбыта несколько видов наркотиков в крупном и особо крупном размерах, которые предполагали сбыть через Интернет. В декабре 2022 г. в ходе проведения оперативных мероприятий незаконная деятельность злоумышленников была пресечена и наркотики средства изъяты из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.