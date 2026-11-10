Жительница Самары, в поисках заработка, перевела аферистам все свои сбережения

В полицию Самары поступило заявление от 59-летней местной жительницы о факте мошенничества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к женщине, находившейся в поисках заработка, поступил телефонный звонок с предложением прибыльно инвестировать деньги. Потерпевшая поддалась на уловки афериста и перевела все свои сбережения — более 1 млн руб. неизвестному, под предлогом покупки акций, которые в будущем должны были принести солидный доход.\

Спустя время неизвестный, обещавший самарчанке большие доходы, перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.