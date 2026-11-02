Бывший сотрудник СИЗО и его сообщник получили сроки за помощь арестованному

Экс-сотрудник самарского СИЗО за деньги помогал арестованному: сообщал об обысках, улучшал условия и проносил телефоны. В общей сложности фигурант получил от арестованного более 460 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Позже инспектор ФКУ СИЗО-1 УФСИН России подключил к схеме еще одного сотрудника СИЗО, который тоже передавал запрещенные предметы за вознаграждение.

Суд признал обоих виновными и назначил первому фигуранту 7 лет колонии, штраф в 1 млн руб. и запрет работать в системе ФСИН сроком на 5 лет; второму — 4 года 6 месяцев лишения свободы, штраф 180 тыс. руб. и аналогичный запрет на 4 года.