Бывший сотрудник СИЗО и его сообщник получили сроки за помощь арестованному

Экс-сотрудник самарского СИЗО за деньги помогал арестованному: сообщал об обысках, улучшал условия и проносил телефоны. В общей сложности фигурант получил от арестованного более 460 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Позже инспектор ФКУ СИЗО-1 УФСИН России подключил к схеме еще одного сотрудника СИЗО, который тоже передавал запрещенные предметы за вознаграждение.
Суд признал обоих виновными и назначил первому фигуранту 7 лет колонии, штраф в 1 млн руб. и запрет работать в системе ФСИН сроком на 5 лет; второму — 4 года 6 месяцев лишения свободы, штраф 180 тыс. руб. и аналогичный запрет на 4 года.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут