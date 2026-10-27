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Преступления Происшествия

В Самаре установили родителей брошенной двухмесячной девочки

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Малышку нашли в коляске на улице. Известно, что мать накануне привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Информация о том, что в Самаре нашли брошенного ребенка, появилась в соцсетях вечером 26 октября. Сообщалось, что коляску с двухмесячной девочкой нашли около мусорки школьники на ул. Победы. Они сказали о страшной находке взрослым, а те вызвали скорую и полицию. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Разбираются в ситуации сотрудники Следственного комитета.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены сведения о том, что в Самаре на улице в коляске обнаружен младенец без присмотра. По поручению и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаила Ламонова возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — рассказали в региональном СУ СКР.

В свою очередь прокуратура организовала проверку соблюдения органами профилактики федерального законодательства, а также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным источников Волга Ньюс, личности отца и матери ребенка установили. Известно, что мать 25 октября привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. На учетах семья не состояла. О том, что отца привлекали к какой-либо ответственности, пока никаких данных нет. Но есть информация, что мать хотела отдать ребенка в социальный центр. С ее слов, якобы семье не хватало денег.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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