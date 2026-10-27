В Самаре установили родителей брошенной двухмесячной девочки

Малышку нашли в коляске на улице. Известно, что мать накануне привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Информация о том, что в Самаре нашли брошенного ребенка, появилась в соцсетях вечером 26 октября. Сообщалось, что коляску с двухмесячной девочкой нашли около мусорки школьники на ул. Победы. Они сказали о страшной находке взрослым, а те вызвали скорую и полицию. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Разбираются в ситуации сотрудники Следственного комитета.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены сведения о том, что в Самаре на улице в коляске обнаружен младенец без присмотра. По поручению и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаила Ламонова возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — рассказали в региональном СУ СКР.

В свою очередь прокуратура организовала проверку соблюдения органами профилактики федерального законодательства, а также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным источников Волга Ньюс, личности отца и матери ребенка установили. Известно, что мать 25 октября привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. На учетах семья не состояла. О том, что отца привлекали к какой-либо ответственности, пока никаких данных нет. Но есть информация, что мать хотела отдать ребенка в социальный центр. С ее слов, якобы семье не хватало денег.