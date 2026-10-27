В Самаре установили родителей брошенной двухмесячной девочки

Малышку нашли в коляске на улице. Известно, что мать накануне привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.
Информация о том, что в Самаре нашли брошенного ребенка, появилась в соцсетях вечером 26 октября. Сообщалось, что коляску с двухмесячной девочкой нашли около мусорки школьники на ул. Победы. Они сказали о страшной находке взрослым, а те вызвали скорую и полицию. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Разбираются в ситуации сотрудники Следственного комитета.
"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены сведения о том, что в Самаре на улице в коляске обнаружен младенец без присмотра. По поручению и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаила Ламонова возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — рассказали в региональном СУ СКР.
В свою очередь прокуратура организовала проверку соблюдения органами профилактики федерального законодательства, а также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
По данным источников Волга Ньюс, личности отца и матери ребенка установили. Известно, что мать 25 октября привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. На учетах семья не состояла. О том, что отца привлекали к какой-либо ответственности, пока никаких данных нет. Но есть информация, что мать хотела отдать ребенка в социальный центр. С ее слов, якобы семье не хватало денег.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут