Жительницу Самары будут судить за убийство возлюбленного

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне 2026 г. она выпивала с возлюбленным. В какой-то момент пара поссорилась и началась драка. Следователи выяснили, что женщина нанесла потерпевшему 17 ударов руками и ногами, а потом ударила ножом в живот. В результате он скончался до приезда скорой помощи.