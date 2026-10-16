Жительница Самарской области оштрафована на 2 млн за перевозку контрафактного алкоголя

Сама женщина вину не отрицала. В качестве дополнительного наказания ее также лишили машины.

Самарский областной суд вынес решение по делу о незаконных поставках контрафактного алкоголя. Статью 171.3 ч. 1 УК РФ вменяли жительнице региона по фамилии Наумова.

Как следует из судебных материалов, Наумова незаконно перевозила на своем автомобиле контрафактную спиртосодержащую продукцию. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле изъята часть контрафактной спиртосодержащей продукции, что свидетельствует о незаконной перевозке этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Женщина вину не отрицала и просила судить ее в особом порядке (без длительного исследования доказательств). В итоге Красноярский районный суд Самарской области с учетом ее инвалидности назначил штраф в 2 млн рублей.

Прокуратура также вышла с требованием конфисковать машину — это требование удовлетворил облсуд.