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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области оштрафована на 2 млн за перевозку контрафактного алкоголя

КРАСНЫЙ ЯР. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сама женщина вину не отрицала. В качестве дополнительного наказания ее также лишили машины.

Самарский областной суд вынес решение по делу о незаконных поставках контрафактного алкоголя. Статью 171.3 ч. 1 УК РФ вменяли жительнице региона по фамилии Наумова.

Как следует из судебных материалов, Наумова незаконно перевозила на своем автомобиле контрафактную спиртосодержащую продукцию. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле изъята часть контрафактной спиртосодержащей продукции, что свидетельствует о незаконной перевозке этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Женщина вину не отрицала и просила судить ее в особом порядке (без длительного исследования доказательств). В итоге Красноярский районный суд Самарской области с учетом ее инвалидности назначил штраф в 2 млн рублей.

Прокуратура также вышла с требованием конфисковать машину — это требование удовлетворил облсуд.

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