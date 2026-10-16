Жительница Самарской области оштрафована на 2 млн за перевозку контрафактного алкоголя

Сама женщина вину не отрицала. В качестве дополнительного наказания ее также лишили машины.
Самарский областной суд вынес решение по делу о незаконных поставках контрафактного алкоголя. Статью 171.3 ч. 1 УК РФ вменяли жительнице региона по фамилии Наумова.
Как следует из судебных материалов, Наумова незаконно перевозила на своем автомобиле контрафактную спиртосодержащую продукцию. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле изъята часть контрафактной спиртосодержащей продукции, что свидетельствует о незаконной перевозке этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.
Женщина вину не отрицала и просила судить ее в особом порядке (без длительного исследования доказательств). В итоге Красноярский районный суд Самарской области с учетом ее инвалидности назначил штраф в 2 млн рублей.
Прокуратура также вышла с требованием конфисковать машину — это требование удовлетворил облсуд.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц