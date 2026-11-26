Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения якобы о повреждении припаркованного автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, 28‑летний житель Самары получил уведомление о том, что его машину случайно задели на парковке. Отправитель уверял, что ущерб незначителен, но из‑за нехватки времени он вынужден уехать, не дожидаясь владельца. К сообщению прилагалась ссылка на видео с регистратора — открыть ее не удалось.

Вскоре мужчине стали приходить сообщения с других неизвестных номеров. В них говорилось, что в его аккаунте на Госуслугах зафиксирован вход с нового устройства и загрузка документов якобы грозит потерей денег. Чтобы "сохранить" накопления, жертве настойчиво предлагали перевести средства на "безопасный счет".

В настоящее время по данному факту проводится проверка.