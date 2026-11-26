Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения якобы о повреждении припаркованного автомобиля, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Так, 28‑летний житель Самары получил уведомление о том, что его машину случайно задели на парковке. Отправитель уверял, что ущерб незначителен, но из‑за нехватки времени он вынужден уехать, не дожидаясь владельца. К сообщению прилагалась ссылка на видео с регистратора — открыть ее не удалось.
Вскоре мужчине стали приходить сообщения с других неизвестных номеров. В них говорилось, что в его аккаунте на Госуслугах зафиксирован вход с нового устройства и загрузка документов якобы грозит потерей денег. Чтобы "сохранить" накопления, жертве настойчиво предлагали перевести средства на "безопасный счет".
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут