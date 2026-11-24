Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение: мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть подростка (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в превышении полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 203 УК РФ), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в июле 2026 г., находясь на суточном дежурстве, 59‑летний охранник пытался пресечь проникновение несовершеннолетнего на охраняемый объект. Осознавая, что мальчик находится над вертикально расположенными прутьями металлического забора, мужчина потянул его вниз. Полученные подростком травмы оказались смертельными — он скончался в больнице.

Дело поступит в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения.