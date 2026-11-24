Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение: мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть подростка (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в превышении полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 203 УК РФ), сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, в июле 2026 г., находясь на суточном дежурстве, 59‑летний охранник пытался пресечь проникновение несовершеннолетнего на охраняемый объект. Осознавая, что мальчик находится над вертикально расположенными прутьями металлического забора, мужчина потянул его вниз. Полученные подростком травмы оказались смертельными — он скончался в больнице.
Дело поступит в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу после вручения обвинительного заключения.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут