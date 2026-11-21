Перед судом предстанет 35-летняя жительница региона, задержанная оперативниками по подозрению в краже, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июне в полицию Сергиевского района обратился местный житель, который сообщил, что у него похищен телефон за 10 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что устроил дома застолье и позвал знакомую.
Когда он заснул, гостья ушла, а на следующий день хозяин обнаружил отсутствие своего мобильного телефона.
Правоохранители задержали безработную 35-летнюю местную жительницу, ранее судимую за имущественные преступления.
Похищенное изъяли, а задержанную доставили в отдел полиции. Женщина пояснила, что решила присвоить гаджет.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ближайшее время подозреваемую ожидает суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут