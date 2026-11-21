Перед судом предстанет 35-летняя жительница региона, задержанная оперативниками по подозрению в краже, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне в полицию Сергиевского района обратился местный житель, который сообщил, что у него похищен телефон за 10 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что устроил дома застолье и позвал знакомую.

Когда он заснул, гостья ушла, а на следующий день хозяин обнаружил отсутствие своего мобильного телефона.

Правоохранители задержали безработную 35-летнюю местную жительницу, ранее судимую за имущественные преступления.

Похищенное изъяли, а задержанную доставили в отдел полиции. Женщина пояснила, что решила присвоить гаджет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ближайшее время подозреваемую ожидает суд.