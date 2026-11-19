В Самаре завершено расследование ДТП, в результате которого погиб 75‑летний пешеход, сообщает прокуратура Самарской области.

24 февраля 2026г. водитель маршрутного автобуса, подъезжая к остановке общественного транспорта рядом с трамваем, наехал на мужчину, направлявшегося к трамваю. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в медучреждении в апреле 2026 года.

Водителю предъявлено обвинение за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Железнодорожный районный суд Самары.