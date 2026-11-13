Декана СГСПУ арестовали по подозрению в незаконной помощи мигрантам

Самарский районный суд отправил под стражу декана Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) К.
Его обвиняют в получении взятки и организации незаконного пребывания иностранцев в РФ. Следствие предполагает, К. получил взятку и за это помог гражданам Туркменистана незаконно оставаться в России.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, декан является одним из пяти фигурантов уголовного дела. По версии следствия, в июне 2026 г. декан факультета получил от двух посредников 54 тыс. руб. от иностранцев за необоснованную ликвидацию академических задолженностей у студентов и их фиктивное зачисление на факультет. Это способствовало продлению ученической визы и дальнейшему незаконному пребыванию на территории РФ.
Кроме того, в ноябре 2026 г. подозреваемые фиктивно регистрировали иностранцев в общежитии вуза и в жилье одного из фигурантов.
Следствие просило отправить сотрудника университета под стражу, ссылаясь на то, что он может скрыться и оказать давление на свидетелей, большинство из которых являются студентами его факультета. Суд согласился и отправил К. под стражу на два месяца — по 11 января.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут