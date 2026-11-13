Декана СГСПУ арестовали по подозрению в незаконной помощи мигрантам

Самарский районный суд отправил под стражу декана Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) К.

Его обвиняют в получении взятки и организации незаконного пребывания иностранцев в РФ. Следствие предполагает, К. получил взятку и за это помог гражданам Туркменистана незаконно оставаться в России.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, декан является одним из пяти фигурантов уголовного дела. По версии следствия, в июне 2026 г. декан факультета получил от двух посредников 54 тыс. руб. от иностранцев за необоснованную ликвидацию академических задолженностей у студентов и их фиктивное зачисление на факультет. Это способствовало продлению ученической визы и дальнейшему незаконному пребыванию на территории РФ.

Кроме того, в ноябре 2026 г. подозреваемые фиктивно регистрировали иностранцев в общежитии вуза и в жилье одного из фигурантов.

Следствие просило отправить сотрудника университета под стражу, ссылаясь на то, что он может скрыться и оказать давление на свидетелей, большинство из которых являются студентами его факультета. Суд согласился и отправил К. под стражу на два месяца — по 11 января.