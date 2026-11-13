Lexus ушел государству: в Самаре конфисковали авто у пьяного водителя

Кировский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, повторно севшему за руль в нетрезвом виде, сообщает самарская прокуратура.

Мужчина, уже привлекавшийся ранее к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, в январе 2026 г. управлял автомобилем "Lexus LX 450d". При остановке сотрудниками Госавтоинспекции он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Суд назначил нарушителю штраф 200 тыс. рублей, а также лишил мужчину права управления ТС на полтора года. Отдельно по ходатайству прокурора применена мера в виде конфискации транспортного средства в доход государства.