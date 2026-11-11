Самарца будут судить за убийство пьяного собутыльника

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело о нападении и убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июле 2025 г. 45-летний местный житель у себя дома выпивал с приятелем. Затем они поссорились, и мужчина набросился с ножом на гостя, но смог нанести только легкие ранения.
Второй инцидент произошел в марте 2026 г., когда самарец принимал в гостях другого знакомого. После выпивки гость уснул, а хозяин квартиры избил его и два раза ударил ножом. Пострадавший скончался на месте.
Известно, что ранее обвиняемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и за применение насилия в отношении представителя власти.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут