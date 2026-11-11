Самарца будут судить за убийство пьяного собутыльника

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело о нападении и убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2025 г. 45-летний местный житель у себя дома выпивал с приятелем. Затем они поссорились, и мужчина набросился с ножом на гостя, но смог нанести только легкие ранения.

Второй инцидент произошел в марте 2026 г., когда самарец принимал в гостях другого знакомого. После выпивки гость уснул, а хозяин квартиры избил его и два раза ударил ножом. Пострадавший скончался на месте.

Известно, что ранее обвиняемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и за применение насилия в отношении представителя власти.