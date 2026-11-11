Под уголовное дело подпал замначальника Куйбышевской железной дороги

Предполагается, что Михаил Лысенко и его коллеги могли сваливать свою халатность на "действия третьих лиц в период СВО". Хотя никакого вмешательства в работу транспорта в данном случае не было.
Заместитель начальника КбшЖД — главный ревизор по безопасности движения поездов Михаил Лысенко попал в поле зрения ФСБ. По предварительным данным, случилось следующее. На железной дороге в августе 2024 г. сошли с пути вагоны с опасным грузом (селитрой). Предполагается, что это случилось из-за халатности. Но Лысенко и другие сотрудники халатность решили скрыть, чтобы избежать ответственности. И заявили о вмешательстве в работу железной дороги третьих лиц в период СВО.
Предположительно, Лысенко и его коллеги давали ложные показания во время допросов по уголовному делу о сходе вагонов. Но в итоге выяснилось, что никакого вмешательства врагов в работу транспорта не было.
5 ноября на основании материалов ФСБ сотрудники Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении Лысенко о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным источников Волга Ньюс, в ближайшее время в уголовном деле появятся и другие фигуранты.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут