Под уголовное дело подпал замначальника Куйбышевской железной дороги

Предполагается, что Михаил Лысенко и его коллеги могли сваливать свою халатность на "действия третьих лиц в период СВО". Хотя никакого вмешательства в работу транспорта в данном случае не было.

Заместитель начальника КбшЖД — главный ревизор по безопасности движения поездов Михаил Лысенко попал в поле зрения ФСБ. По предварительным данным, случилось следующее. На железной дороге в августе 2024 г. сошли с пути вагоны с опасным грузом (селитрой). Предполагается, что это случилось из-за халатности. Но Лысенко и другие сотрудники халатность решили скрыть, чтобы избежать ответственности. И заявили о вмешательстве в работу железной дороги третьих лиц в период СВО.

Предположительно, Лысенко и его коллеги давали ложные показания во время допросов по уголовному делу о сходе вагонов. Но в итоге выяснилось, что никакого вмешательства врагов в работу транспорта не было.

5 ноября на основании материалов ФСБ сотрудники Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении Лысенко о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным источников Волга Ньюс, в ближайшее время в уголовном деле появятся и другие фигуранты.