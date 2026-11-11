Россияне вдохновляются близкими больше, чем звездами и героями книг — исследование Т2 и Литрес

Т2, российский оператор мобильной связи, и книжный сервис Литрес выяснили, на кого равняются россияне и какие качества ценят в своих кумирах. Чаще всего ролевыми моделями становятся члены семьи, артисты и вымышленные персонажи. При этом молодежь активно ищет ориентиры среди известных личностей и близких, а с возрастом значимость семьи возрастает. При этом любимым мужским персонажем оказался Шерлок Холмс, женским — Скарлетт ОʼХара.
Согласно опросу, у 63% участников есть или раньше был человек, которого они считают примером для подражания. Наиболее часто респонденты отмечают в качестве ориентира родителей и родственников (22%). На втором месте — актеры, музыканты и артисты (15%), на третьем — персонажи книг, фильмов и сериалов (10%). Еще 9% опрошенных берут пример с друзей, а 8% ориентируются на образ себя в будущем, к которому стремятся.
Молодежь активнее ищет ролевые модели: среди 18-24-летних они есть у 68%. В этом возрасте одинаково часто вдохновляют артисты и члены семьи — по 19%, однако с годами значимость близких возрастает: в группе 35-44 лет на них равняются 27%, а среди 45-54-летних — 28%. В кумирах больше всего россиян привлекают качества, которые они хотели бы развить в себе (21%), жизненный опыт (20%), а также близость ценностей (14%) и умение преодолевать трудности (13%).
В литературных героях особенно ценят силу характера и стойкость (23%), верность своим принципам (12%), смелость (10%) и внутреннюю свободу (9%). В числе любимых мужских персонажей — Шерлок Холмс, граф Монте-Кристо и Евгений Онегин. Среди женских образов лидирует Скарлетт ОʼХара, Маргарита, Джейн Эйр, Татьяна Ларина и Элизабет Беннет.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...