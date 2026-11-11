Самарская область продолжает участие в этнодиктанте

Жители Самарской области продолжают участие в Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". 11 ноября в аудиториях областного Дома дружбы народов собрались люди разных возрастов и профессий. Перед началом каждый участник получает бланк с индивидуальным номером, по которому позже сможет узнать свои результаты.

"Всегда была интересна тема народов России, время от времени сам изучаю традиции, какие-то истории народов, поэтому считаю, что достаточно эрудирован. И захотел попробовать себя в написании этнографического диктанта", - рассказал участник акции Андрей Яхункин.

Участникам необходимо ответить на 30 вопросов об истории, быте и обычаях народов нашей страны. На это отводится ровно 45 минут. В Год единства народов России событие приобретает особое значение. Организаторы уверены: знание культуры соседей - основа взаимного уважения.

"Диктант вообще очень важен, потому что, не зная своих корней, не зная своей культуры, своих традиций (я имею в виду своего народа или своих народов, если ты в межнациональной семье), очень сложно ощущать себя настоящим человеком. Есть некий фундамент, на котором строятся стены. Если у нас нет фундамента - стены завалятся. И Большой этнографический диктант - это попытка укрепить свой собственный фундамент", - считает заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Петр Сучков.

Интерес к акции нарастает с каждым годом. По итогам предыдущего диктанта Самарская область заняла второе место в стране по проценту вовлеченности среди крупных регионов. Результаты этого года будут известны 12 декабря, в День Конституции РФ.

"Большой этнографический диктант" - это один из инструментов Стратегии государственной национальной политики. Он не просто проверяет знания, а укрепляет гражданскую идентичность и межнациональное согласие через личное прикосновение к культуре народов России. Старт акции дали в рамках Международной недели "Народы России", которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.

XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" продлится по 12 ноября 2026 года включительно.