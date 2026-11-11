Самарская область продолжает участие в этнодиктанте

Жители Самарской области продолжают участие в Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". 11 ноября в аудиториях областного Дома дружбы народов собрались люди разных возрастов и профессий. Перед началом каждый участник получает бланк с индивидуальным номером, по которому позже сможет узнать свои результаты.
"Всегда была интересна тема народов России, время от времени сам изучаю традиции, какие-то истории народов, поэтому считаю, что достаточно эрудирован. И захотел попробовать себя в написании этнографического диктанта", - рассказал участник акции Андрей Яхункин.
Участникам необходимо ответить на 30 вопросов об истории, быте и обычаях народов нашей страны. На это отводится ровно 45 минут. В Год единства народов России событие приобретает особое значение. Организаторы уверены: знание культуры соседей - основа взаимного уважения.
"Диктант вообще очень важен, потому что, не зная своих корней, не зная своей культуры, своих традиций (я имею в виду своего народа или своих народов, если ты в межнациональной семье), очень сложно ощущать себя настоящим человеком. Есть некий фундамент, на котором строятся стены. Если у нас нет фундамента - стены завалятся. И Большой этнографический диктант - это попытка укрепить свой собственный фундамент", - считает заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Петр Сучков.
Интерес к акции нарастает с каждым годом. По итогам предыдущего диктанта Самарская область заняла второе место в стране по проценту вовлеченности среди крупных регионов. Результаты этого года будут известны 12 декабря, в День Конституции РФ.
"Большой этнографический диктант" - это один из инструментов Стратегии государственной национальной политики. Он не просто проверяет знания, а укрепляет гражданскую идентичность и межнациональное согласие через личное прикосновение к культуре народов России. Старт акции дали в рамках Международной недели "Народы России", которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и стала одним из ключевых событий Года единства народов России.
XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" продлится по 12 ноября 2026 года включительно.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...