Электричка до Сызрани будет останавливаться на Шведской Слободе

С 10 ноября электропоезду № 7564/7563 Водинская (отпр. 08.25) — Сызрань-1 (приб. 11.54) назначается остановка Шведская Слобода (08.36 — 08.36,5). Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте компании или по телефонам: 8-927-745-745-7 пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00.