Более 2000 школьников Самарской области стали участниками акции "Россия — энергетическая держава"

В Самарской области завершилась серия лекций для школьников в рамках просветительской акции "Россия — энергетическая держава", приуроченной к Международному форуму "Российская энергетическая неделя". Организаторами проекта выступили Министерство энергетики РФ совместно с Российским обществом "Знание".

Всего в регионе прошло более 50 лекций, участие в которых приняли свыше 2000 человек. К акции присоединились более 40 лекторов Общества "Знание" в Самарской области — среди них победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Наталья Пасечник, учителя-предметники, директора школ и советники по воспитанию. Встречи состоялись в Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Нефтегорске, Самаре, Сызрани и Тольятти, а также в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кинельском, Клявлинском, Красноярском, Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском и Ставропольском муниципальных районах.

Главная цель таких встреч — сформировать у молодежи живой интерес к профессиям в сфере энергетики, популяризировать достижения русской инженерной школы и рассказать о перспективах развития отечественной энергетики. Лекции Общества "Знание" охватили широкий круг тем: от военной истории и памяти о героях до современных технологий и правил эффективной коммуникации. Слушатели узнали о судьбах защитников Отечества и нравственном выборе человека на войне, о том, как устроена энергетическая система страны и почему Россия заслуженно называется энергетической державой, как безопасно и грамотно использовать нейросети в повседневной жизни, а также как создавать презентации, которые убеждают аудиторию и приводят к нужным решениям.

Лектор Общества "Знание" рассказала школьникам о том, как устроена энергетическая система России, какие специалисты сегодня востребованы в отрасли и какие перспективы открываются перед молодыми инженерами. По ее словам, энергетика — это не только сложная техника, но и пространство для творчества и профессионального роста.

"Энергетика — это профессия будущего, и сегодня школьники могут сделать первый шаг к ней уже за партой", — отметила Наталья Пасечник.

Слушатели узнали, почему Россия заслуженно носит звание энергетической державы и какие технологии обеспечивают надежность и безопасность энергосистемы страны.

Каждая встреча сочетала знания с практическими выводами: школьники не просто получали новую информацию, но и учились применять ее в работе и повседневной жизни. Главное, лекции формируют ценности созидательного труда, ответственности и неравнодушия — качества, которые остаются актуальными в любой профессии и в любую историческую эпоху.