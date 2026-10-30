Общество "Знание" анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 124 заявки в 17 номинациях. Среди них 68 просветителей, 46 проектов, 5 компаний и 5 субъектов РФ. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист шестого сезона доступен на сайте Знание.Премия.

Самарская область вошла в шорт-лист новой номинации "Просветительский регион года". За 2025–2026 годы в регионе прошло более 27 тыс. просветительских мероприятий, их участниками стали 1,83 млн человек — почти 59% жителей. Значительную часть этого охвата дали федеральные акции, которые область проводит с размахом: в 2025 г. эстафета финансовой грамотности "Мои финансы" включила 18 тыс. мероприятий для всех возрастов — от азбуки инвестора до цифровой безопасности — и собрала более 1 млн участников, а "Диктант Победы" в 2026 г. прошел на рекордных 2 086 площадках с участием 140 тыс. человек.

Наряду с федеральными акциями регион реализует собственные проекты, прежде всего, в науке и краеведении. Просветительский проект "Одержимы наукой" Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева за первый сезон выпустил 210 видеосериалов, подкастов и лонгридов, их охват в 2025 г. составил 11,6 млн человек. Конкурс "Спутник" и серия занятий для школьников по ракетно-космической и инженерной науке собрали 5,7 тыс. очных участников и 960 тыс. онлайн-просмотров. Краеведческий проект "Неочевидная Самара" снял 16 фильмов об архитектурных, исторических и природных тайнах края (89 тыс. зрителей). Археопарк "Древний мир" знакомит с историей через ремесла и экспериментальную археологию (10 тыс. посетителей), а Ботанический сад Самарского университета реализовал экологические просветительские инициативы для 24 тыс. человек.

Самарская область активно работает с Российским обществом "Знание". Губернатор Самарской области, председатель Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что "Знание" — это мощнейший интеллектуальный ресурс, а сотрудничество со "Знанием" для региона стало точкой опоры в формировании кадрового и культурного потенциала.

В области 405 лекторов просветительской организации: с начала 2025 г. они провели свыше 2 тыс. лекций, а число лекториев "Знания" выросло с 19 до 57. В проекте "Чтецкие программы" пилотный регион вышел на первое место: литературные клубы зарегистрированы во всех образовательных организациях, их слушателями стали более 38 тыс. человек.

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Экономика, бизнес и право" регион представляет просветитель Сергей Рыжов — основатель агентства бизнес-мероприятий MICE Market и автор инициативы "Промышленный туризм РФ". Он объясняет предприятиям и регионам, зачем открывать заводы для посетителей и как это делать: от разработки экскурсионного маршрута и подбора гида до интерактивных форматов. Эту методологию Сергей распространяет через лекции и практические занятия со студентами, семинары и публичные выступления. В 2026 г. он провел семинар "Как сделать заводы точками притяжения" в "Технополисе Москва", выступал на Балтийском региональном инвестиционном форуме и в сессии Фонда "Росконгресс" на ВДНХ. Проект, начинавшийся с локальных экскурсий, сегодня охватывает более 82 регионов. По программе "Открытая промышленность" на экскурсиях по предприятиям побывали более 3,6 млн человек.

"Рад объявить, что с учреждения награды в 2021 году мы преодолели планку в 500 номинантов. Каждый сезон мы расширяли их состав: стали отмечать иностранных и юных просветителей, а с этого года — просветительские регионы. Для нас важно не просто выбрать лучших, но и показать обществу людей и инициативы, чей пример вдохновляет учиться, созидать и брать на себя ответственность за будущее России", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Номинанты прошли отбор среди 14 тыс. конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли 381 представитель всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 19 номинациях.

Напомним, что соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.

Шестой сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — информационного агентства России ТАСС, стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler& Co, официального информационного партнера — издательского дома "Аргументы и факты", мультимедийного информационного партнера — онлайн-издания LIFE.

Информационными партнерами выступили медиахолдинг РГ Медиа, медиахолдинг "ФедералПресс", медиагруппа "Комсомольская правда", МИЦ "Известия", телерадиокомпания "Звезда" и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).