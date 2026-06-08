Жительница Самарской области стала амбассадором проекта "Профразвитие"

Выбраны 100 амбассадоров Всероссийского проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В команду вошли студенты и молодые специалисты из 42 регионов России. Им предстоит транслировать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, формировать активное молодежное сообщество, а также помогать сверстникам ориентироваться в карьерных возможностях. В их число вошел и представитель Самарской области.

Проект "Профразвитие" уже четвертый сезон помогает молодежи осознанно строить карьерную траекторию, получать первый профессиональный опыт и находить возможности для развития в ведущих компаниях страны. Отбор в амбассадорскую программу 2026 г. проходил на конкурсной основе в несколько этапов. Кандидаты рассказывали о своей мотивации, предлагали идеи развития проекта в регионах, демонстрировали лидерские качества, коммуникационные навыки и готовность работать с молодежным сообществом.

"Сегодня стране нужны молодые люди, готовые не ждать возможностей, а создавать их для себя и окружающих. Именно таких ребят мы увидели среди участников амбассадорского отбора проекта "Профразвитие". Более двух тысяч заявок поступило из всех 89 регионов России, и каждая из них стала подтверждением того, что молодежь стремится развиваться, быть полезной своему региону и помогать сверстникам находить свой карьерный путь. Мы выбрали 100 ярких неравнодушных ребят, которым предстоит стать настоящими лидерами молодежных сообществ. Они будут рассказывать о карьерных возможностях, объединять вокруг себя людей, запускать новые инициативы и помогать другим делать первые уверенные шаги в профессии. Именно так формируется поколение людей, готовых брать ответственность за будущее страны и активно участвовать в его создании", - отметила заместитель генерального директора Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

По итогам конкурсных испытаний были определены 100 участников из 42 регионов, которым предстоит знакомить сверстников с современным рынком труда, помогать им делать первые уверенные шаги в профессии, а также запускать собственные инициативы и проводить карьерные мероприятия в своих регионах.

От Самарской области амбассадором проекта "Профразвитие" стала HR-менеджер, карьерный консультант и специалист с многолетним опытом работы в сфере образования, организации мероприятий и управления персоналом Ксения Савина. Сегодня она совмещает работу в компании - производителе детских площадок с участием в профессиональных сообществах, а свою главную миссию видит в том, чтобы помогать людям находить точки роста и осознанно выстраивать карьерный путь.

Профессиональная история Ксении началась задолго до перехода в HR. В студенческие годы и последующие несколько лет она занималась организацией научных конференций и мероприятий для иностранных студентов в Кубанском государственном университете, преподавала в Институте русского языка имени А.С.Пушкина в Москве, работала с аудиторией разных возрастов - от дошкольников до взрослых специалистов. За это время Ксения не только преподавала русский язык, но и выступала спикером на различных площадках, а также координировала мероприятия численностью от нескольких десятков до двух тысяч участников.

В 2021 г. Ксения решила связать свою карьеру со сферой управления персоналом. За несколько лет она получила опыт работы как с малым бизнесом, так и с крупными производственными компаниями и федеральным банком. Сегодня она активно продвигает ценности осознанного выбора профессии, непрерывного развития и взаимной поддержки в профессиональных сообществах, помогая людям находить свое место на рынке труда, а командам - раскрывать потенциал сотрудников.

"Быть амбассадором проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" - значит помогать молодым людям разобраться в карьере без стресса и распространенных мифов. На собственном опыте я вижу, насколько непросто бывает молодым специалистам без поддержки найти свое направление и реализовать таланты. Для меня участие в проекте - это возможность делиться знаниями, выступать наставником, вдохновлять и сопровождать начинающих специалистов на их профессиональном пути. Кроме того, это шанс стать частью сильного сообщества единомышленников и вместе создавать больше возможностей для развития молодежи", - поделилась мнением амбассадор проекта из Самарской области Ксения Савина.

В течение года ребята смогут развиваться сразу в нескольких направлениях: лектор на молодежных событиях региона и страны, активист на карьерных мероприятиях, блогерсоздающий положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставник новых участников проекта "Профразвитие", помогающий им в прохождении конкурсных этапов.

С новыми представителями проекта будут работать трекеры из числа амбассадоров прошлых сезонов, которые уже реализовали успешные инициативы и внесли значительный вклад в развитие сообщества "Профразвития". Они будут координировать работу команд, а также помогать участникам обмениваться лучшими практиками и быстрее адаптироваться к задачам программы.

Перед тем как амбассадоры проекта "Профразвитие" приступят к исполнению своих обязанностей, им предстоит пройти образовательную программу, посвященную развитию лидерских и коммуникационных компетенций, работе с сообществами, публичным выступлениям и инструментам продвижения молодежных инициатив. А также они познакомятся с участниками спецтрека "Амбассадоры новых возможностей", в рамках которого развернут совместную работу на базе Центров компетенций и будущих Центров новых возможностей, открывающихся в российских вузах.

Активная работа амбассадоров в 2026 г. будет поощряться возможностями от проекта "Профразвитие", Президентской платформы "Россия - страна возможностей" и партнеров. Участники смогут получать поддержку экспертов, включаться в организацию ключевых событий федерального уровня и многое другое.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Присоединиться к четвертому сезону могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии, - регистрация уже открыта на сайте.